Alberto Anedda, presidente dei medici sportivi dell'Emilia, spiega i problemi per il ritorno in campo della A: «Si può, ma con cautela»

SANDRO PIOVANI

Alberto Anedda, parmigiano, è il presidente dei medici sportivi dell'Emilia Romagna. Un medico molto conosciuto e non solo dalle nostre parti: gli atleti (professionisti e non) si rivolgono a lui, da anni, per superare i test e gli esami al fine di ottenere l'idoneità sportiva. E, parlando con lui di calcio professionistico, quindi di serie A, proviamo a capire cosa accadrà dal punto di vista scientifico se effettivamente lunedì prossimo (o comunque entro la fine di maggio) ripartirà la stagione in piena pandemia Covid -19 in corso. «Per quanto riguarda le squadre professionistiche, che non hanno problemi di disponibilità economica, grossi problemi non ce ne sono - chiarisce subito il dottor Anedda -. Per noi medici dello sport porteremo avanti il protocollo utilizzato per gli atleti professionisti, con i soliti esami semestrali, annuali o biennali. Oggi come oggi fare una visita di idoneità sportiva cambia sotto il punto di vista della prevenzione e della protezione: servono accorgimenti di protezione, ampi spazi degli ambulatori con adeguati ricambi d'aria. E prima di affrontare gli esami + necessario sapere se il soggetto è venuto a contatto con il virus».

Il primo esame dunque è il tampone: ma sembra che non sia così semplice farlo.

«In Emilia Romagna non è contemplata la possibilità di fare il tampone a pagamento. Quindi la partenza eventuale dell'attività dei professionisti, ma a pioggia anche dei dilettanti e degli amatori e di tutti gli altri sportivi, è il tampone. O almeno la ricerca sierologica del virus o uno dei test simili. Esami che consentono di verificare l'avvenuto contagio. Poi da lì si parte e ci si regola di conseguenza. Il primo momento dunque è la possibilità di fare il tampone o esami similari. Così potremo partire, diversamente non si potrà iniziare a fare gli altri esami funzionali».

Una volta composto un gruppo diciamo senza problemi di coronavirus, quanto sarà difficile che il contagio riuscire a lasciare fuori il contagio da un ritiro o da una partita?

«Il protocollo consigliato prevederebbe di ripetere il tampone ogni quattro giorni. Per me questa è una possibilità inverosimile. Un conto è fare un tampone iniziale, ma farlo ogni quattro giorni. Sarebbe diverso invece, ogni quattro giorni, fare i test sierologici: questo è praticabile. Chiaramente in caso di positività bisogna fermare il soggetto e isolarlo».

Una eventuale positività al coronavirus fa decadere l'idoneità sportiva?

«In base alla legge qualunque fatto patologico fa decadere l'idoneità. Obbligatoriamente si riparte ex novo, con esami che vanno fatti a seconda della gravità della malattia. Per il resto si va normalmente con la visita periodica di idoneità, diversamente si rischierebbe di non riuscire a farla per tutti. Questo è importante saperlo».

Realisticamente dunque è possibile rivedere la serie A in campo?

«Con queste condizioni, con un monitoraggio attento e costante direi di sì. Certo, l'ideale sarebbe aspettare di avere maggiori conoscenze sul comportamento di questo virus. Parlo di seconde ondate, di positività di ritorno e così via».