Calati di oltre il 50% i letti in terapia intensiva

MONICA TIEZZI

Tornano a «respirare» le terapie intensive dell'ospedale Maggiore. Dai 54 letti occupati a fine marzo nella Prima anestesia e rianimazione da pazienti Covid, che avevano «invaso» anche le sei sale operatorie e la recovery room del blocco operatorio dell'ala ovest, oggi i posti occupati sono scesi a 25, ai quali si aggiungono (come anche nel periodo del picco) 10 letti dedicati alla terapia intensiva «ordinaria» (politraumi, stroke, urgenze chirurgiche, neurochirurgiche, toraciche, vascolari). Ma la direttrice del reparto, Sandra Rossi, non canta vittoria. «Il virus è sempre fra di noi, l'isolamento ha rallentato il contagio. Nessuno ha certezze sull'evoluzione della pandemia, dobbiamo essere pronti, a fronte della riapertura, ad una eventuale seconda ondata».

Quindi letti liberi, per ora, ma non «smobilitati».

Ci prepariamo a diversi scenari e abbiamo tempo per attrezzarci. La strategia modulare e flessibile finora adottata dall'azienda ospedaliera si è dimostrata vincente.

Un primo bilancio a due mesi dall'inizio del contagio. Cosa avete imparato di questo virus sconosciuto?

Siamo partiti, con gli infettivologi, dall'idea che il Covid colpisse solo il polmone, un po' come accade con l'H1N1. In realtà l'esperienza ci ha insegnato che il Covid non è una malattia mono-organo ma sistemica, che colpisce l'endotelio. Il polmone viene semplicemente colpito per primo perché ha un letto vascolare e capillare esteso, ma il virus si «nutre» nel sistema nervoso centrale e periferico. Di qui la perdita di olfatto e gusto riportata da tanti contagiati, e l'enorme tendenza a sviluppare micro e macro trombosi. E' una reazione infiammatoria fisiologica, ma amplificata ed esasperata.

Come si fronteggiano questi effetti?

Non esiste quella che si chiama «letteratura scientifica» per il coronavirus: non ci sono precedenti e studi, non ci sono protocolli verificati. Osserviamo in modo maniacale e meticoloso i pazienti e poi ci scambiamo valutazioni e informazioni. Mai come in questa occasione gli specialisti di tutto il mondo hanno ricominciato a parlare senza segreti, senza nascondere notizie, senza rivendicare anteprime o scoperte. Ci sono gruppi Whatsapp che mettono in rete professionisti di ogni nazione in un clima fruttuosissimo di grande collaborazione.

Ci sono associazioni di farmaci che si sono dimostrati particolarmente efficaci?

Per stabilire l'efficacia dei farmaci c'è bisogno di molti studi, lunghi e verificati. Ne sono partiti tantissimi, bruciando le tappe: dagli antivirali ai medicinali contro le infiammazioni. Ma un antivirale specifico per il Covid non c'è ancora, come non c'è un vaccino.

Sono stati stabiliti protocolli condivisi?

Sì. La Regione in questa opera di condivisione fra vari gruppi ospedalieri ha avuto un ruolo importante. Eravamo partiti con l'idea di non fare ventilazione invasiva, l'esperienza ci ha insegnato che era un'arma utilissima e questo è servito per elaborare una linea terapeutica comune. L'assistenza ventilatoria è un caposaldo del trattamento, dall'arricchimento di ossigeno, all'uso dei respiratori, ai trattamenti non invasivi ed invasivi. Decisivo il colloquio fra specialisti: anestesisti, pneumologi, infettivologi e i professionisti di tutti gli altri reparti.

Nelle settimane è cambiata la tipologia dei pazienti o la gravità dei sintomi?

No. Arrivano meno contagiati e di conseguenza meno casi gravi. Ma la malattia non è cambiata, il virus non si è attenuato. Prendiamo ad esempio l'età: in questo momento abbiamo pazienti dai 45 ai 65 anni. L'età media è sui 60 anni. L'età media pre-Covid dei pazienti di questo reparto era di 54 anni.

E' vero che a Parma si muore di Covid più che altrove in Regione?

Il direttore dell'ospedale Fabi ha fornito le percentuali: la mortalità a Parma, al 2 aprile, era di 1,2 morti per mille abitanti, a Piacenza 2,5, a Reggio 0,7 e Modena 0,4. Sono dati da leggere in modo puntuale in base a molti indicatori. Il Covid può avere effetti molto gravi e decorsi lunghi. Abbiamo ancora tanti pazienti della prima ondata.

Contestualmente alla riduzione dei letti è stato ridotto il personale?

No, ci sono ancora circa 95 anestesisti in servizio al Maggiore. Siamo però riusciti a dare, dopo mesi, i primi giorni di riposo a professionisti che hanno lavorato in maniera sovrumana. Io ad esempio oggi (ieri per chi legge, ndr) ho avuto il secondo giorno libero da febbraio.