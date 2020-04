Gerace, assessore e medico di famiglia: «La parola d'ordine sarà screening»

EGIDIO BANDINI

Pasquale Gerace, prima di essere assessore al comune di Salsomaggiore Terme, è medico di medicina generale.

Come ha reagito, da medico di famiglia, all’inizio di questa epidemia così inattesa?

«Ci siamo trovati tutti un po’ spiazzati, perché nulla si sapeva ancora sulle caratteristiche del Covid-19 e non vi erano protocolli consolidati per il trattamento di una patologia nuova e di tale complessità. I medici di famiglia hanno affrontato da subito in prima linea l’emergenza, non solo con i pochi mezzi terapeutici a disposizione, ma anche con ridottissimi mezzi di protezione individuale disponibili».

Qual è stato il ruolo dei medici sul territorio?

«Penso che il ruolo dei medici di medicina generale, dei medici pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale nell’emergenza causata dall’epidemia di coronavirus sia stata e sarà fondamentale. Prova ne è che, purtroppo, circa la metà dei decessi verificatasi tra i medici ha riguardato proprio queste tre categorie».

Oggi, a quasi due mesi dal lockdown, come si svolge il suo lavoro?

«In questo periodo abbiamo assistito ad un completo stravolgimento dei metodi di lavoro, che forse la popolazione ha accolto con qualche perplessità o difficoltà. I medici, per evitare il moltiplicarsi di occasioni di contagio, hanno reputato necessario regolamentare fisicamente gli afflussi dei pazienti negli ambulatori, dando più disponibilità attraverso i mezzi di supporto tecnologici. Per quanto mi riguarda disponibilità illimitata telefonica senza orari e senza giornate di riposo».

Infine, come prevede possa evolvere, nel nostro territorio, l’epidemia?

«Oggi abbiamo a disposizione dei protocolli di cura che ci consentono di poter iniziare le terapia a domicilio già agli esordi dei sintomi senza attendere che il paziente peggiori, rendendo necessario il ricovero. Secondo me la “fase 2” andrà affrontata con il potenziamento della medicina del territorio: una completa riorganizzazione attraverso la collaborazione tra medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali, lasciando quindi agli ospedali la presa in carico dei casi acuti. Sarà necessario quindi effettuare screening a tutta la popolazione, in quanto molti positivi sono asintomatici: non solo per la tutela degli operatori sanitari, ma per evitare che si possano riaccendere nuovi focolai. Una nota positiva potrebbe essere questa: dopo anni di attesa si è realizzata la completa informatizzazione delle prescrizioni farmaceutiche, consentendo ai pazienti di poter ritirare in farmacia le prescrizioni, senza passare dallo studio a ritirare i promemoria cartacei. Penso inoltre che per Salsomaggiore e Tabiano, località termali di eccellenza, la ripresa delle attività possa rappresentare un punto di riferimento per le terapie riabilitative e, in particolare, quelle respiratorie a Tabiano, per quanti si sono ammalati in questo periodo».

In conclusione?

«Voglio dire un grande grazie a tutti i medici, paramedici, infermieri, volontari, Protezione civile e a coloro che hanno lavorato e continuano a lavorare per contrastare questa emergenza. Un ricordo commosso, infine, per la scomparsa di un mio caro amico e collega, Vincenzo Frontera di Parma».