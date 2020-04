Nicola Maestri: «La nostra famiglia assediata dal Covid»

CRISTINA PELAGATTI

SALA BAGANZA Se c’è una storia che racconta in modo cristallino la brutalità con cui la malattia Covid 19 impatta sulla vita delle persone è quella della famiglia Maestri.

L'ADDIO

I membri della famiglia salese si sono trovati dagli inizi di marzo a fronteggiare la malattia da coronavirus, a curare Armando, il pilastro, a vederlo abbandonare la vita poco a poco, a dovergli dire addio per sempre senza poter avere nemmeno il conforto di un abbraccio l’uno nell’altro e a fare i conti con il virus che ha colpito, con diversi gradi di gravità, quasi tutto il nucleo famigliare.

IL RACCONTO

E’ il figlio di Armando Maestri, Nicola, assessore alle opere pubbliche del Comune di Sala, a parlare di una situazione che risulta difficilmente comprensibile per chi non abbia avuto a che fare direttamente con il Covid 19 «Il dolore ai polmoni, la spossatezza, l’angoscia, ti tolgono tutta l’energia e arrivi al punto da non avere nemmeno la forza di piangere». Nicola Maestri ha avuto la polmonite, diagnosticata con una Tac. La settimana scorsa ha potuto finalmente fare il tampone, insieme alla moglie, e ora sta meglio ma ritiene sia presto parlare di guarigione ritiene che sia presto.

LA TERAPIA

«Io ho avuto una riacutizzazione, con febbre, tosse dispnea, dolori ai polmoni, dissenteria. Ora ho finito la terapia: ci sono giorni che fanno sperare bene ma poi torna la febbricola, il dolore, e si ricade nel baratro. Mi avevano detto che sarebbe stata lunga e difficile e in effetti è così. Io ho affrontato la malattia a casa, chiuso in taverna, senza poter vedere mia moglie e i miei figli, mia sorella Patricia ha fatto anche qualche giorno di ospedale ma adesso fortunatamente sta bene. I miei figli sono stati malati, probabilmente di Covid e anche mia madre ha avuto la febbre».

LA SCELTA

I Maestri hanno deciso di curare Armando a casa: «Abbiamo potuto fare questa scelta perché mia sorella Patricia è infermiera della terapia intensiva post operatoria e sa cosa fare. Quando abbiamo capito la gravità della situazione ci siamo trasferiti da lui e, con mia madre, lo abbiamo accudito. Se n’è andato all’alba del 16 marzo con noi vicini. E’ stata una scelta che abbiamo pagato a caro prezzo, ma la rifarei. Due giorni prima, tutti bardati, i suoi nipoti sono venuti a trovarlo, in una sorta di congedo e lui cercava ancora di fare il brillante. Ce l’hanno portato via in un sacco, come vogliono le norme. Ho chiesto alle onoranze funebri di passare sotto casa con quel furgone bianco così mia moglie e i miei figli hanno potuto salutarlo». Da qualche giorno Armando è tornato a casa: le sue ceneri si trovano nel suo studio, sotto le foto di famiglia, i Quaderni dal Carcere di Antonio Gramsci, una gigantografia della scritta «Balbo, t’è pasè l’atlantic mo miga la Perma» e una vignetta che gli aveva dedicato 10 anni fa il disegnatore Fogliazza.

ATTIVISTA

Armando Maestri, marito di Iride Massari, figlia di Eleuterio, uno dei 7 martiri di piazza Garibaldi, è stato molto attivo in politica, dall’iscrizione da ragazzino alla Figc fino al volantinaggio per le elezioni regionali del 2020 e nell’Anpi sia a Parma che a Sala dove la famiglia si è trasferita nel 1986. «Poco prima di morire mi ha detto: "Mi sa che quest’anno non ce la faccio a organizzare la Festa dell’Unità". Per lui la politica era servizio civico e ci lascia questa grande eredità. Siamo stati travolti dai messaggi di vicinanza e da ricordi di Armando e appena ce ne sarà l’occasione, vogliamo organizzare una cerimonia laica di commiato», ha concluso Nicola che sta aspettando di poter abbracciare finalmente i suoi cari e piangere insieme la scomparsa di Armando.