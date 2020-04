Paola, la farmacista che si prendeva a cuore i problemi della gente

ISABELLA SPAGNOLI

Paola Montagnani aveva un dono: era capace di trasformare i pensieri in fatti. Nella sua lunga vita si è distinta per aver sempre portato a termine ciò in cui credeva. Incapace di invidia, altruista e cristallina donava tutto ciò che aveva. I familiari spiegano che aveva un vero e proprio talento per le relazioni umane, talento che l’ha fatta conoscere in tutta la città: ora vivrà nel ricordo di tantissime persone. Paola continua, infatti, a vivere in tutto ciò in cui ha creduto e di cui si è fatta portavoce. Il suo operato rimane vivo nelle associazioni che sostengono ammalati, nelle realtà a favore delle donne, negli alunni ai quali ha trasmesso sapere, nelle persone che, per anni, si sono rivolti a lei, vestita da un camice immacolato, dietro il banco della farmacia Ponte Dattaro.

In nulla si è risparmiata Paola Montagnani e ora che ha lasciato questa terra all’età di 89 anni ciò che ha seminato è già raccolto, pronto da conservare come bene prezioso. Il figlio Enrico Bruschi spiega che la sua mamma, «donna arguta, sensibile e bellissima» è stata fondatrice dell’Aima Parma (associazione italiana malattia di Alzheimer), nata una ventina d’anni fa, oltre ad essere stata vicepresidente della sezione femminile del comitato provinciale della Croce Rossa quando a guidare il timone era la marchesa Maria Luisa Meli Lupi di Soragna. «Amava moltissimo impegnarsi in queste realtà, come in tutto ciò in cui credeva – spiega il figlio -. Se un progetto non la convinceva a fondo non lo prendeva neanche in considerazione».

Paola è stata anche presidente del network «Donne in carriera» sezione di Parma, che raccoglieva gruppi di donne che occupavano posti di rilievo e presidente di Zonta club della nostra città. «Insegnò matematica e fisica all’Itis e al Convitto Maria Luigia. Era molto autorevole e anche materna con i suoi studenti che infatti le volevano un gran bene. Rispettata e rispettosa era capace di riconoscere il valore di ognuno. Per questo è stata apprezzata». Per tanti anni al fianco del marito Franco Bruschi, titolare della farmacia Ponte Dattaro, Paola, si dimostrava amorevole e paziente con chiunque.

«Era la vera farmacista – spiega Alessandro Merli, presidente di Federfarma di Parma -. Dedita al suo lavoro, la si poteva definire una signora di nome e di fatto. Tutto il quartiere l’adorava, era diventata un punto di riferimento per gli abitanti del Montanara». Madre di Enrico (farmacista), Raffaella (insegnante) e Massimo (commercialista), Paola, adorava i suoi nipoti e non faceva mai mancare loro attenzioni, nonostante gli innumerevoli impegni. Nel 2007, in occasione del Premio Sant’Ilario, ricevette una civica benemerenza che le riconosceva il ruolo di attivissima promotrice di importanti iniziative di solidarietà sociale, tra le quali l’associazione Aima e «Parma per la vita» di cui è stata fondatrice e presidente.