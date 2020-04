Se il fedelissimo di Provenzano vuole la cella con vista: ricorso bocciato

GEORGIA AZZALI

Non poteva pretendere una vista mozzafiato. Eppure, quella veduta un po’ tristanzuola dalla cella di via Burla era diventata insopportabile. Così opprimente da spingere Nicola Mandalà, capomafia d Villabate e fedelissimo di Bernardo Provenzano, a mettere nero su bianco una serie di reclami contro il carcere di Parma. Certo, ricorsi in cui vengono messi in fila anche altre presunte violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma lo scorcio dalla finestrella è tutt’altro che trascurabile per Mandalà, 52 anni, un «fine pena mai» da scontare al 41 bis. Dopo essersi visto respingere le istanze sia dal magistrato di sorveglianza di Macerata che dal tribunale di Sorveglianza di Ancona relative a 11 anni di detenzione passati nei penitenziari di mezza Italia, Mandalà - trasferito poi nel carcere di Cuneo - ha deciso di andare fino in Cassazione.

Il problema, infatti, secondo il padrino di Villabate, era la presenza di un edificio del complesso carcerario di via Burla che avrebbe ostruito la vista dalla sua cella, ma la Suprema corte ha dato ragione al tribunale di Sorveglianza sottolineando che la «presenza di una struttura a poca distanza dalla finestra non era in grado di escludere la presenza di luce naturale né tantomeno di aria nella cella, ma al più la veduta che però non rileva ai fini che qui interessano».

Ricorso inammissibile, senza ulteriori commenti da parte degli Ermellini. Eppure, anche il problema della veduta dalla cella doveva essere messo in evidenza da Mandalà, l'uomo a cui Provenzano affidava i suoi pizzini durante la latitanza e che organizzò nel 2003 il viaggio del superboss a La Ciotat per l'intervento alla prostata. In carcere dal 25 gennaio 2005, è poi stato condannato all'ergastolo. Ma sulle condizioni della vita carceraria continua a dare battaglia. Per quanto riguarda via Burla, nei reclami aveva messo in evidenza anche che il bagno della sua cella era senza porta, ma la Cassazione, riprendendo le valutazioni del tribunale di Sorveglianza, evidenzia che, al di là del fatto che il carcere abbia negato la mancanza della porta, si trattava comunque di una cella singola, e in ogni caso il ricorso era così «generico» da non far capire se il detenuto potesse essere visto dall'esterno della cella.

Mandalà, poi, aveva messo in evidenza come la lontananza della sua cella in via Burla da altre lo relegasse in una situazione di isolamento, ma anche in questo caso la Cassazione ha dato ragione al tribunale di Sorveglianza, mettendo in evidenza che lui poteva comunque fruire «per sua stessa ammissione di ore d'aria e di socialità al pari degli altri detenuti in regime speciale».

Insomma, secondo la Suprema corte nessun trattamento «disumano o degradante» per Mandalà. Anche se dalla cella di via Burla non poteva godere di una gran vista.