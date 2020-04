«Sempre in servizio, fieri del nostro ruolo»

LUCA PELAGATTI

Non conta l'emergenza, non conta quello che accade intorno. Ci sono mestieri che non si fermano, ci sono servizi che devono essere garantiti. Quelli legati alla sicurezza, quelli dell'ambito medico, è ovvio.. Ma ci sono anche altre figure che non possono smettere di scendere in strada. E garantire che la vita di tutti noi continui. Tra questi, troppo spesso dimenticati, ci sono i postini. Che con la mascherina sul volto hanno permesso a ciascuno di essere un po' più vicino al resto del mondo. Ecco dalla voce di Giuseppe, Carla, Gabriella e Debora il racconto della loro quotidianità. E del perché, anche nell'epoca delle email, quello del portalettere sia ancora un compito fondamentale.

GIUSEPPE SCARSELLA

«Ho 28 anni, sono pugliese, sono arrivato a Parma per frequentare l'università. Poi mi sono innamorato di questa città - racconta Giuseppe Scarsella, in servizio al centro distribuzione di Parma. - Come tutti sono rimasto un po' travolto dall'emergenza e ben presto mi sono trovato a dover lavorare con mascherina, guanti e gel disinfettante. Non solo: il nostro orario è stato scaglionato per evitare assembramenti e spesso dobbiamo allungare l'itinerario per coprire tutto il territorio sostituendo alcuni colleghi. E mi fa uno strano effetto, a volte, iniziare le consegne a mezzogiorno e finire nel tardo pomeriggio. Anche i contatti sono rarefatti: avvisiamo col citofono e lasciamo anche le raccomandate nella cassetta. Certo, è per la sicurezza di tutti ma manca il rapporto umano: c'è una anziana signora, sul mio percorso, con cui ero solito scambiare due parole. Adesso ci limitiamo a qualche cenno di saluto dietro il vetro della finestra. E poi, nelle strade semideserte scopri strani pensieri: e ti trovi a soffermarti davanti alla cassetta del condomino che, di solito apre sempre, e che ora non risponde. E la sua posta resta li per giorni. Poi, magari, i telegrammi ai familiari nei giorni successivi confermano il sospetto. Allora il mio pensiero vola ai miei familiari a Taranto e a mio fratello a Vienna. Li senti così lontano che tu, postino, pensi di dover scrivere loro una lettera».

CARLA MAVILLA

«Ho 59 anni, sono nata a Monchio, consegno la posta a Felino nella stessa zona da quasi 20 anni e quindi conosco tutti. Fino a qualche mese fa, soprattutto gli anziani, mi aspettavano fuori casa per ritirare la posta e scambiare due parole. E questo è l'aspetto più bello del mio mestiere. Da quando si è diffusa l’epidemia non ho più avuto modo di stringere una mano. La piazza di Felino è deserta, i negozi sono chiusi, è veramente una desolazione. L’unico mezzo per comunicare con le persone adesso è il citofono e ogni tanto mi prende un po’ la paura del contagio: poi penso che abbiamo i dispositivi previsti e che se si seguono le norme di sicurezza non può succedere nulla. Quello che poi mi gratifica di più è sapere che ci sono molti anziani che sono soli e che aspettano me per ricevere il loro quotidiano. E che il mio "buongiorno" al citofono o verso il balcone rappresenta per loro l’unico contatto con l’esterno».

GABRIELLA PISCINA

«Ho 61 anni, abito a Borgotaro e lavoro in Poste Italiane dal 1985. Ho alle spalle 35 anni di servizio a Fidenza, conosco ogni angolo della città e sinceramente vedere la Via Emilia deserta fa un certo effetto. E colpisce che le persone a cui suoni ti dicano: "Arrivo". No, non si può più, il contatto è interrotto. Ma non l'attenzione: e voglio ringraziare chi si è preoccupato di sanificare le cassette o di riscrivere i nomi che il tempo aveva reso illeggibili. Noi postini siamo diventati un rumore piacevole nelle strade deserte e fanno sorridere i bambini che ti guardano dal balcone e chiedono: "Perché la postina può andare in giro e noi no?". C'è un bambino di tre anni che mi parla dal balcone e si lamenta perchè è troppo stretto per poter fare goal come Ronaldo».

MARIA DEBORA FALZONE

«Ho 39 anni, abito a Colorno e lavoro a Sorbolo. Ma sono nata ad Agrigento, in Sicilia. Da quando è iniziata la pandemia tutto è cambiato, le strade sono deserte, il silenzio rimbomba dentro di me ma sono fiduciosa che presto tornerà tutto come prima. Mentre consegno la posta vedo gente che si affaccia al balcone: sono anziani, bambini e cerco sempre di rassicurarli, di portar loro un sorriso. In particolare ai bambini perché mi amareggia quando vorrebbero correre fuori a prendere la posta, il pacco che aspettavano e una voce da dentro casa li blocca, ripete loro che "non si può". Nel mio giro quotidiano ho avuto persone che state vinte dal virus: l'altro giorno una signora si è messa a piangere, si è sfogata, mi ha raccontato del marito a cui non ha potuto neppure dire addio. E' stato straziante: l'ascoltavo e mi si è stretto il cuore. Ma anche questo è il mio lavoro: ricordo ancora quando firmai il contratto, avevo solo 23 anni, lontano da casa, lasciando la mia amata Sicilia ma sapevo che quello sarebbe stato il mio futuro. E infatti non ho mai lasciato il lavoro nemmeno per un giorno e non ho mai pensato di restare a casa. Non sono un medico né un’infermiera, loro sono veramente in prima linea. Ma anche io cerco di fare il mio dovere senza tirarmi indietro, E sono fiera e orgogliosa di indossare la divisa da portalettere».