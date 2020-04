Addio a Ugo Bologna, voce del Mariotti

Il suo orgoglio? Essere stato uno dei «capannoni» del Cornocchio. Lo diceva a tutti, era come se avesse avuto una medaglia sul petto. Gli amici spiegano che Ugo Bologna, che a 74 anni è stato colpito dal Covid - 19 (nessuno si sarebbe aspettato che una roccia come lui non riuscisse a vincere quella battaglia), non ha mai rinnegato le sue origini umili e i valori saldi con i quali era stato cresciuto. Nella vita si è messo in gioco diverse volte, facendo lavori che non si assomigliavano. Perché Ugo era un uomo versatile, capace di adattarsi a tutto e a portare a termine con successo ogni mansione. Impiegato al mercato ortofrutticolo, a un certo punto della vita decise di andare a lavorare alla Tep dove rimase fino alla pensione. Uomo generoso, amante della natura e del canto, Ugo era iscritto al Trekking del Centro sportivo italiano di Parma, al Cai (sezione della nostra città) e al Coro Mariotti. Lo ricorda il presidente Cai Parma, Gian Luca Giovanardi, che spiega: «Era una persona squisita, sempre sorridente e dinamico. Dimostrava dieci anni in meno rispetto alla sua età anagrafica. Escursionista tenace, amava camminare con la macchina fotografica al collo attraverso la quale immortalava la montagna». Enzo Petrolini, coordinatore del Coro Mariotti, amico fraterno di Ugo, aggiunge: «Il suo ruolo nel coro era secondo tenore. Aveva una voce splendida. Anche durante le camminate fatte in compagnia, non smetteva mai di intonare motivi e si lamentava perché quando si arrivava nei rifugi non c’era più l’abitudine di cantare come un tempo. Adorava l’archeologia e collaborava con il Gruppo Archeologico parmense; ricordo che perdeva ore a pulire e a studiare le monete. Un ruolo importantissimo nella sua vita era rappresentato dal volontariato: Ugo aveva messo a disposizione le sue energie in tante realtà fra le quali la Pubblica assistenza».

Petrolini spiega che Bologna ce l’ha messa tutta per vincere la sua battaglia contro il coronavirus: «Avevamo creato una chat chiamata I ragazzacci del Coro - spiega - e ci tenevamo in contatto con lui per avere notizie. Uno degli ultimi messaggi che ci ha mandato era struggente: Ugo si era fatto un selfie mentre era sotto al casco che lo ventilava. E’ stato straziante vederlo così».

Filippo Mordacci, comandante del Corpo militi volontari dell’Assistenza pubblica conclude: «Ugo Bologna è entrato nella nostra realtà, come volontario, nel 2012 e nel 2013 ha assunto il ruolo d’autista. Si occupava del trasporto disabili, era un volontario entusiasta, affidabile. Siamo molto vicini alla moglie Cosetta e alla figlia Sara , anche lei bravissima volontaria qui in Assistenza pubblica». I.Sp.