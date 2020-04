La Steccata perde l'organista Ugo Leoni

LUCIA BRIGHENTI

Una vita per la musica: si è spento a 66 anni Ugo Leoni, organista titolare per quarantaquattro anni nella Basilica di Santa Maria della Steccata. Autodidatta, profondo conoscitore della musica liturgica, bravo improvvisatore, impegnato come mentore di giovani talenti, la sua attività di organista era iniziata quando aveva appena 12 anni in diverse chiese di Parma e provincia, tra cui il Santuario di Fontanellato, San Sepolcro, San Vitale e San Giovanni Evangelista. Era approdato nel 1976 alla Steccata, dove ha continuato a svolgere la sua mansione finché la salute glielo ha consentito, e componeva salmi per le liturgie festive suonati in tutta Italia. «Aveva una grande passione per l’organo. – racconta don James Schianchi, vice rettore della Basilica Magistrale della Steccata –. Era un autodidatta, ma aveva una connotazione a cui teneva molto: si definiva organista liturgico, e aveva una conoscenza del contributo che l’organo dà alla liturgia che non ho trovato in altri organisti specializzati. Ci teneva a essere una guida per i più giovani, per insegnare loro a suonare nelle funzioni: li seguiva con passione, affetto e gli faceva fare pratica in Steccata. In particolare aveva accolto come suo vice il giovanissimo Gabriele Agrimonti, la cui carriera poi ha preso il volo in Francia». Lo ricorda con particolare affetto anche Paolo Cavalli, organista e responsabile artistico della Chiesa di San Vitale di Parma: «Ci siamo conosciuti quando eravamo ancora minorenni e tra noi è nato uno straordinario rapporto di amicizia. Nel 1973, Leoni mi ha chiamato come suo sostituto nella chiesa di San Vitale, dove era diventato organista prima di me. Poi, quando nel 1976 gli è stato offerto il ruolo di organista in Santa Maria della Steccata, dove mio zio Don Giuseppe Cavalli era cappellano, mi ha chiesto se desideravo io quel posto... Era una persona di onestà, rettitudine, sincerità e generosità eccezionali». Gabriele Agrimonti, accolto e sostenuto da Leoni quando aveva 14 anni, oggi concertista dalla carriera internazionale, lo ha ricordato con un memoriale pubblicato integralmente dall’Associazione italiana organisti di chiesa: «La Basilica di Santa Maria della Steccata e la comunità di Parma hanno perso un organista appassionato, di lunga esperienza, curioso, sempre attento, fine sperimentatore – scrive Agrimonti –. Coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo si ricorderanno di lui come una persona alla costante e appassionata ricerca della bellezza più sincera e pura. Sempre attento ai più giovani, organizzava regolarmente visite per scolaresche, che l’hanno sempre ricompensato con un grande interesse ed entusiasmo».