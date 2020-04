Lydia Alfonsi, una vita da primadonna

FILIBERTO MOLOSSI

I critici francesi la definirono un'attrice «sconvolgente». E come si fa a dargli torto? Il suo temperamento, la sua tenacia, la passione che metteva in qualunque personaggio si calasse, hanno fatto storia oltre che scuola. Grande classe e - da sempre - altrettanta determinazione: non si diventa per caso, altrimenti, la Callas della prosa.

Anche perché Lydia Alfonsi, l'attrice che ha fatto innamorare sovrani e a cui anche Strehler dava sempre ragione, una donna straordinaria la è stata sempre: sin dall'inizio. Tanto che nacque due volte. «In realtà il mio compleanno è il 27 aprile, ma mio padre mi ha registrato all'anagrafe un giorno dopo, il 28: così io festeggio oggi». A una signora però l'età non si chiede mai: «Sono del '28, i conti li faccia lei».

L'ultima diva di Parma, che diva forse non ha mai voluto essere: il teatro la strappa presto a una famiglia numerosa (sono sette tra fratelli e sorelle) e, lei, donna indipendente e dal talento implacabile e sofferto, non si tira di certo indietro. Bragaglia la vuole nella sua compagnia, poi è Strehler a cercarla per un ormai mitico «Arlecchino servitore di due padroni». Il palcoscenico è la sua casa: a Siracusa, una sera, l'applaudono in 12mila al teatro greco. E' Elettra, Fedra, Elena, Medea: la sua carica, la forza espressiva delle sue interpretazioni, ne fanno - per almeno tre decenni - una delle più grandi attrici che l'Italia abbia avuto. L'eco della sua performance in «Ciascuno a suo modo», il Pirandello diretto da Squarzina che interpreta per lo Stabile di Genova, arriva persino in Francia: le riviste si inchinano a questa «admirable comédienne».

La notano - e non potrebbe essere altrimenti - anche il cinema e la televisione: gira con i grandi - da Maselli («I delfini») ai Taviani («Un uomo da bruciare»), da Mario Bava («I tre volti della paura») a Gianni Amelio («Porte aperte») -, ma se le chiedi qual è secondo lei il suo lavoro migliore non ha nessun dubbio: «"Mastro Don Gesualdo" di Giacomo Vaccari». Perché? «Perché quella fu una rivoluzione: per prima volta infatti uno sceneggiato televisivo non veniva girato con le telecamere elettroniche ma in pellicola, con la tecnica, i mezzi e un montaggio cinematografici. Tutte le fiction vengono da lì: da "Mastro Don Gesualdo"». Un capolavoro che andrebbe riscoperto quello di Vaccari, «il più moderno e sensibile regista della televisione italiana» come lo definì Aldo Grasso.

Per Lydia, Vaccari non è solo il pigmalione (è lui a farla debuttare in tv con «La pisana»), ma l'amore della sua giovinezza: che se ne va troppo presto in un maledetto incidente stradale. Quando muore ha appena 32 anni. Ferite che solcano l'anima di una donna che è stata molto amata: di re Hussein di Giordania conserva ancora le lettere, di Enzo Messina (anche lui prematuramente scomparso), con cui è stata sposata per 11 anni, un dolce ricordo. E' una donna forte, ha visto la guerra, è passata indenne in mezzo a molti fortunali: sempre circondata da animali che ha adorato (i pastori tedeschi e ora Lapo, lo splendido gatto rosso adottato due anni fa), acuta, ironica, tranchant, ma anche sportiva (nuoto e sci nautico le sue passioni), sensibile. Una parmigiana vera, come si confermò anche 40 anni fa, in una serata a Parma Lirica insieme a altre due star della nostra città, Lino Ventura e Paola Pitagora.

«Donna fiaccola» (per usare l'epiteto che le piace attribuire a quelle figure femminili che come lei sono vive, libere, indipendenti) dal gran cuore (note anche le sue iniziative benefiche), capace di stregare, con il suo magnetismo, gente come Gian Maria Volontè, «il migliore attore italiano, il più grande: e quello con cui ho lavorato meglio», come l'ha definito nella biografia di Mirko Copozzoli. Insieme, lui e Lydia hanno condiviso il set di tre sceneggiati e quattro film: con nessun'altra Volontè ha recitato di più. Nel '97, invece, è Roberto Benigni a cercarla: Lydia a quell'epoca si è praticamente ritirata dalle scene, ma Benigni insiste per affidarle un ruolo ne «La vita è bella», il film dell'Oscar. «Però - ti spiazza lei - se dobbiamo parlare di cinema italiano "La tenerezza" di Gianni Amelio è superiore: insegue un moto dell'anima, quello di Benigni è un film più politico...». Nominata Grand'ufficiale della Repubblica da Sandro Pertini, che l'accolse al Quirinale in modo informale parlandole come a una vecchia amica, da sempre abbonata alla «Gazzetta» che legge tutti i giorni, la grande attrice si appresta a festeggiare il suo compleanno «con un pranzo ordinato da Romani, in via Farini». Qui, nella sua Parma da cui è partita e in cui è tornata. Città, che come le scrisse il sindaco un paio di anni fa, le sarà sempre grata. E che oggi deve essere orgogliosa di queta primadonna che della vita ha voluto essere sempre e solo protagonista.