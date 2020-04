Salso, due mesi di fuoco per l'Ap: 250 i viaggi per Covid

Assistenza Pubblica di Salso: in poco più di due mesi oltre 17mila chilometri percorsi, quasi 250 i trasporti per l’emergenza Coronavirus. Numeri dietro ai quali vi è l’impegno quotidiano di tanti volontari che si sono messi a disposizione della comunità e del prossimo, facendo fronte anche alle emergenze sanitarie quotidiane e ai trasporti ordinari per visite mediche e terapie. Come ha ricordato il direttivo del sodalizio «dal 21 febbraio al 26 aprile i nostri mezzi hanno effettuato, anche al di fuori del territorio comunale, 249 viaggi Covid-19, 73 viaggi per emergenze non Covid e 110 viaggi per trasporto pazienti dializzati, per un totale di oltre 17.000 km percorsi». Un impegno che ha visto stringersi intorno al sodalizio un’intera comunità e tante persone.

«A due mesi dall’inizio di questa grave emergenza che ci ha colpito tutti direttamente o indirettamente e che ha messo a dura prova il sistema di volontariato che nel nostro territorio garantisce i servizi di emergenza/urgenza, desideriamo ringraziare ancora una volta le varie anime della nostra comunità che ci hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza - ottolinea il direttivo -. Il nostro ringraziamento va indistintamente a tutti, dai privati cittadini ai rappresentanti delle attività imprenditoriali della nostra zona, dall’artigiano al commerciante, dall’agricoltore al ristoratore al professionista». Per il direttivo è innegabile che senza il supporto morale ma soprattutto economico di tutte queste persone «sarebbe stato molto difficile se non addirittura impossibile, soprattutto nella fase iniziale dell’emergenza quando i canali istituzionali di distribuzione faticavano a stare al passo con l’evolversi della situazione, riuscire ad avere il giusto approvvigionamento di dispositivi di protezioni individuali necessari per garantire la sicurezza della risorsa più preziosa di tante associazioni come la nostra: le persone che a bordo delle nostre ambulanze anche in questo periodo non si sono tirate indietro dal prestare soccorso ai nostri parenti e amici colpiti dal virus. In una sola parola i nostri volontari» conclude il direttivo.

A.S.