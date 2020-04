Torrile, 70enne cade da una scala e batte la testa: grave

TORRILE Brutto incidente ieri mattina per un settantenne torrilese che, complice la bella giornata di sole, aveva approfittato per fare qualche lavoretto nel cortile della villetta di via Cordero in cui abita con la moglie. Una mattina che era iniziata quindi come le altre, in queste settimane in cui tutto il tempo si trascorre tra casa e giardino, ma che ha cambiato decisamente rotta poco dopo le 11 quando - forse a causa di un imprevisto movimento della scala su cui era salito per sistemare un gazebo o forse per una banale disattenzione che gli ha fatto mettere un piede in fallo – l’anziano è precipitato al suolo battendo violentemente la testa sul selciato e perdendo i sensi. Fortunatamente l’allarme è stato lanciato subito e la macchina dei soccorsi non ha perso tempo. In pochissimi minuti tra le viuzze del quartiere residenziale a poche decine di metri dalla chiesa, sono sfrecciate l’automedica del 118 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colorno che hanno subito monitorato le condizioni del pensionato, apparse subito molto preoccupanti. All’uomo è stato infatti subito riscontrato un grave trauma cranico e così, dopo averlo stabilizzato sul posto, l’ambulanza è subito partita a sirene spiegate, con un codice di massima urgenza e seguita a distanza ravvicinata dall’automedica, per trasportare il ferito direttamente nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Parma nel tentativo di salvargli la vita. Immediatamente, i medici del nosocomio cittadino hanno iniziato ad effettuare tutti gli accertamenti e a sottoporre il settantenne alle cure necessarie, ma al momento la prognosi resta protetta dal più stretto riserbo. r.c.