Bonaccini: «Se si conferma il trend dei contagi chiederemo di anticipare le riaperture»

La curva dell’epidemia continua a mostrare un andamento positivo e la Regione Emilia-Romagna lavora per anticipare i tempi delle attività produttive nella fase 2. Le aziende di Parma sono pronte, purché si garantisca la sicurezza di chi vi lavora. Molte imprese (e i loro lavoratori) sono in grande sofferenza: ci sarebbe bisogno di più aiuto, anche con meno tasse e capitali a fondo perduto. Un tipo di aiuto che la Regione in certi casi ha dato. Da oggi, ad esempio, sono disponibili 3 milioni a fondo perduto per interventi di sanificazione interna degli alberghi e delle altre strutture del settore turistico emiliano-romagnolo.

Le restrizioni legate al coronavirus e le decisioni del governo Conte sulla fase 2, specie sul lavoro, sono state al centro della puntata di ieri sera di Parma Europa, trasmissione di 12 Tv Parma condotta da Pietro Adrasto Ferraguti. In studio il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il direttore dell'Unione parmense degli industriali Cesare Azzali, i sindaci di Parma e Fidenza Federico Pizzarotti e Andrea Massari e il direttore dell’Ascom Claudio Franchini. Nella seconda parte della trasmissione, collegamento con l'assessore comunale a Mobilità e ambiente Tiziana Benassi. Sono andati in onda anche un'intervista al commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria e dell'Ausl Massimo Fabi e un filmato che documenta come Fidenza ha vissuto la fase più critica.

Bonaccini arriva in studio fresco di incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Piacenza. Al governo, il presidente aveva dato «cartellino giallo» per non aver toccato adeguatamente il tema dei bambini, anche perché, dice, «mezzo milione di persone torneranno al lavoro da lunedì, c’è bisogno di risposte». E subito è stato indetto un incontro fra governo ed enti locali. «Per me il discrimine è fra chi è pronto e chi non lo è - aggiunge il sindaco Pizzarotti -. Un negozio che fa entrare una persona alla volta, perché deve aspettare?». Bonaccini è d’accordo e ricorda che riaprono i cantieri pubblici e privati e le filiere manifatturiere molto importanti per il nostro territorio. Chi lavora in modo rilevante con l’export poteva già riaprire e i segnali si stanno già cogliendo.

L’importante è farlo in sicurezza, sottolinea il direttore dell’Upi Azzali, che aggiunge: «Il sistema produttivo ha la necessità di ripartire. Tutti coloro in grado di garantire la sicurezza delle persone devono poter ripartire. Ci sono state aziende che non hanno interrotto un giorno la produzione e non hanno avuto casi particolari. L’elemento fondamentale è la libertà coniugata con la responsabilità». Le imprese a Parma risentono cali fra il 34 e il 40% del fatturato e per la metà circa sono coinvolte nelle chiusure; c’è un 70% di ricorso alla cassa integrazione: «Non bisogna comunque pensare che la pandemia sia finita - dice Azzali -. La nostra sicurezza dipende dai nostri comportamenti».

Bonaccini sottolinea che per gli esperti non era possibile ripartire tutti insieme, pena un rimbalzo dell’epidemia non sopportabile. Ora però in Emilia-Romagna ci si impegna per sostenere l’economia: si rischia di perdere circa 60mila posti di lavoro, ma «se ci lasciano ripartire, li recupereremo». Uno dei settori più in difficoltà è quello del beauty e cura della persona. In un video-messaggio, Davide Bollati (Davines) sottolinea che il settore è pronto e chiede di anticipare l’apertura rispetto al 1° giugno: «Il comparto è pronto ad aprire con una modalità di messa in sicurezza dei clienti. È una necessità importantissima per tante famiglie». Un appello simile arriva da Enzo Malanca, presidente della Scuola di cucina Alma: a parte alcune lezioni in streaming, l’attività è ferma e per questa istituzione un eventuale slittamento a settembre sarebbe pesantissimo.

Il direttore di Ascom Franchini sottolinea che alle imprese del suo settore manca la liquidità. Oltre ad aiuti a fondo perduto dal governo, invoca sostegno dai Comuni (che hanno già risposto alle domande delle associazioni di categoria): «Spostare in avanti i pagamenti: una discoteca aperta a febbraio non può avere la stessa tassa rifiuti dell’anno scorso. L’occupazione del suolo pubblico: bisognerà avere il doppio di spazio per un terzo del fatturato. L’imposta di pubblicità: in questi tre mesi non posso far pagare un’insegna che nessuno ha visto». Pizzarotti conferma che, da parte sua, sta lavorando per agevolazioni su Cosap, Tari e imposta di pubblicità e fa notare che al Comune mancheranno 15 milioni di euro di entrata. Per il commercio, inoltre, Franchini evidenzia la necessità di chiarimenti sui doveri degli esercenti dal 18 maggio e di prolungare gli ammortizzatori sociali fino ad agosto.

Fra gli altri temi, Bonaccini sottolinea che si lavora anche sulle seconde case. Si pensa di concedere spostamenti di un solo giorno, come in altre Regioni: oggi dovrebbe arrivare il via libera. Discussione in studio anche sul programma degli investimenti pubblici e sulla mobilità sostenibile nella fase 2.

r.c.