Fabrizio Volta, borghigiano a Cuba: «Anch'io chiuso in casa, forza Fidenza!»

Un fidentino a Cuba, in questo periodo di emergenza Coronavirus : il noto concittadino Fabrizio Volta, insieme alla moglie cubana Marianela Gutierrez, si trova a Santiago, dove ha aperto e dedicato una casa per le vacanze alla adorata e indimenticata mamma Lina. Infatti la struttura per turisti si chiama «Casa particular Signora Lina» e si trova a Contramaestre, a Santiago di Cuba.

Fabrizio, noto e stimato fidentino, che vive per metà parte dell’anno a Fidenza e l’altra a Cuba, doveva fare rientro in città il 13 aprile, ma hanno dovuto rimandare la partenza al 18 maggio, sempre che la compagnia Neos riprenda i viaggi dal 17 maggio.

Ma come stanno vivendo i coniugi Volta, l’emergenza Coronavirus a Cuba? «Qui l’emergenza è arrivata dopo l’Italia e il Paese era già più preparato. In alcuni quartieri, dove si sono registrati contagi ci sono poliziotti a presidiare , in modo che nessuno possa entrare. Quarantena totale per tutti. In un quartiere sono arrivati con un pullman e hanno portato cinquanta persone in quarantena all’ospedale di Santiago. A Cuba il picco massimo dovrebbe essere raggiunto a fine maggio. Io non esco di casa da un mese: dopo i sessant’anni, se ti pizzicano in giro ti mandano a casa e ti danno anche una multa. Una volta alla settimana ricevo a casa la visita di un medico, che viene a controllare come si sento. Qui l’intento è quello di tenere tutto sotto controllo e in tutti i locali devi lavarti mani e scarpe. Però mancando generi alimentari, a volte primari, quando il cibo arriva nelle tiendes, ossia i negozi cubani o per stranieri, la gente crea code infinite, addossati l’uno all’altro, e questo è molto pericoloso. Mia moglie esce lo stretto indispensabile e poi rientra immediatamente casa. Noi abbiamo fatto una bella scorta di cibo e avendo una casa grande, con molto verde intorno, riesco a fare ginnastica e a ossigenarmi».

Fabrizio Volta, figlio di borghigiani doc, si è diplomato perito chimico industriale. Quindi ha lavorato alle dipendenze della fornace La Libertà, come responsabile commerciale, in seguito è passato alle dipendenze del Ccpl di Reggio Emilia, quale responsabile commerciale marketing e pubblicità del settore laterizi. Nel 1997 ha fondato una società commerciale Mixedil a Calerno di Reggio Emilia di cui è stato il legale rappresentante. E’ stato allenatore di pallavolo di varie squadre sia femminili che maschili. Per un anno è stato anche segretario dello storico Velo Club Fidenza e ha organizzato tre gare ciclistiche.

Dopo la legge Fornero è riuscito ad andare in pensione. Adesso vive fra Cuba e Fidenza. «Colgo l’occasione, attraverso la Gazzetta – ha aggiunto Volta - per salutare tutti gli amici borghigiani: forza Fidenza!».

s.l.