Mascherine, guanti e cautela con i parenti anziani: coronavirus, come affrontare la fase 2

Si avvicinano i giorni della sospirata «fase 2» dell’emergenza coronavirus. Dopo gli appelli a stare in casa per la sicurezza di tutti, da lunedì 4 maggio si potrà avere qualche «permesso» in più per uscire. Ma la parola d’ordine è cautela in ogni azione (e scelta) della vita quotidiana. Abbiamo chiesto consigli a un medico esperto: Tiziana Meschi, direttrice del Dipartimento geriatrico-riabilitativo e responsabile degenze Covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Cosa potrebbe accadere nella prima metà di maggio? Fra «liberi tutti» e le previsioni di disastrose riprese del contagio, Tiziana Meschi propende per la via di mezzo: «Sono molto cauta. Dal 4 maggio avremo la prima vera sperimentazione di responsabilità civile di un’intera nazione, il banco di prova dell’altruismo di cui siamo capaci. È una fase molto delicata: ci saranno uscite per lavoro e per motivi parentali ma sempre mantenendo il distanziamento e usando il più possibile i dispositivi di protezione individuale». Insomma, al di là delle prescrizioni governative, l’esperta conferma: dobbiamo incontrare i «congiunti» indossando le mascherine, pulendo bene le mani e restando a distanza. «Serve estrema cautela soprattutto verso gli anziani che sono riusciti a non ammalarsi finora».

MASCHERINE

Vanno indossate sempre

La mascherina più protettiva è la Ffp3: «Dà la certezza quasi assoluta di impedire il contagio», spiega Tiziana Meschi. Ma la mascherina chirurgica, molto diffusa, è comunque un buon dispositivo di protezione individuale (Dpi). Ok a quelle lavabili certificate. L’importante è non restare senza Dpi quando si esce. Perché è prima di tutto responsabilità di ognuno di noi agire per arginare il contagio: «È un virus che non conosciamo e non dobbiamo abbassare la guardia - aggiunge l’esperta -. È difficile entrare in una certa ottica, perché non viene spontaneo mettere le mascherine e stare lontani dagli altri, ma in questo momento dobbiamo ragionare così. Uscirà un numero cospicuo di persone: è il momento più delicato».

VISITE AI PARENTI

Prudenza, niente abbracci

Dopo almeno un paio di mesi di (più o meno) clausura, con la fase 2 sarà possibile andare a trovare «i congiunti», con le famose precisazioni che aprono a «fidanzati e affetti stabili». La dottoressa Meschi raccomanda gradualità e senso di responsabilità. Chi può aspetti ancora, in primis con persone anziane e fragili, e comunque gli incontri avvengano con cautela: «Prima incontrandosi magari in giardino a due metri; in casa, indossando le mascherine e i guanti e rispettando la distanza. Insomma, ancora niente baci e abbracci, ma almeno non ci si parla soltanto al telefono. È un banco di prova e non possiamo fallire. Bisogna fare piccole rinunce: ciò che abbiamo alle spalle è drammatico. E non è ancora finita».

CORSA ALL'APERTO

Abitudini da cambiare

Una delle concessioni più importanti: praticare di nuovo attività motoria. Senza mascherina, perché aumenterebbe l’affanno, ma rigorosamente a distanza: «Se non c’è nessuno nei paraggi non succede niente, però non bisogna certo fermarsi a parlare con qualcuno - spiega Tiziana Meschi -. Non si deve essere a contatto con altri: si fa la corsa in solitaria, meglio in luoghi isolati; al rientro, ci si lava le mani e si fa la doccia. Queste modalità entreranno nella nostra vita quotidiana». Un aspetto da non trascurare: «Non dev’essere un’attività fisica estenuante, perché è dimostrato che, in caso di contagio, non è benefica». Ognuno consideri insomma i propri limiti, perché un corpo spossato ha (pericolosamente) difese più deboli.

FUNERALI

Distanti anche nel dolore

Dall’inizio della pandemia le cerimonie funebri erano vietate, per evitare assembramenti e recrudescenze del contagio di coronavirus. A partire dal 4 maggio, secondo quanto annunciato dal governo, sarà permesso celebrare i funerali ma alla sola presenza dei famigliari del defunto. E alle cerimonie funebri potranno partecipare al massimo 15 persone. Dal punto di vista della sicurezza sanitaria, la prescrizione generale non cambia: nel momento dell’addio ai propri cari sarà necessario indossare la mascherina e mantenersi distanziati dalle altre persone. «Dobbiamo imprimerlo bene nella nostra mente: sarà così per un bel po’ di tempo», constata l’esperta, seppure con un po' di amarezza.

AUTOBUS E TRENI

Viaggiare con i guanti

Sui mezzi pubblici - che siano autobus, treni o metropolitane delle grandi città - la parola d’ordine è, con ancor maggiore forza, rispettare la regola aurea su «mascherina e distanza». «Nei posti affollati ci sta anche l’uso dei guanti di lattice - sottolinea Tiziana Meschi -. Chiaramente bisogna evitare di toccarsi il viso con i guanti e poi toglierli con cura, lavandosi le mani. Sugli autobus la distanza fra le persone è fondamentale». Se ad esempio stiamo viaggiando su un autobus e qualcuno si avvicina a meno di un metro e mezzo, il consiglio dell’esperta è questo: spostiamoci e riguadagniamo la distanza, a prescindere dal fatto che, come noi, anche l’altra persona stia indossando la mascherina.

AUTOMOBILE

Disinfettare gli interni

In tempi di convivenza con il Covid-19 è importante osservare regole per la sicurezza di tutti anche utilizzando la propria automobile. Durante il tragitto non serve indossare la mascherina, se non si fanno fermate e si viaggia sempre da soli. «Se si passa a prendere un collega, per esempio, è bene metterla - spiega Tiziana Meschi -. L'auto è un ambiente piccolo e l'aerosol può restare. Se c'è posto, una persona può sedersi dietro. Momenti di contatto fra le persone potranno esserci. Non abbiamo certezze assolute, però se abbiamo la mascherina le probabilità di contagi si abbassano molto». Non dimentichiamo gli interni e la frequente pulizia di parti come volante, cambio e portiere, usando alcol o salviette ad hoc.

NEGOZI

In fila con le protezioni

Nella fase 2, il commercio al dettaglio - ha stabilito il governo - ripartirà il 18 maggio, facendo in modo di evitare assembramenti e «orari di punta». Già adesso le entrate nei negozi sono limitate; qui è fondamentale indossare la mascherina e rispettare una distanza anche di un paio di metri dagli altri. Fa discutere la decisione di rimandare al 1° giugno l'apertura di parrucchieri ed estetisti. «Lì il contatto è abbastanza ravvicinato, si toccano superfici, ci sono i phon… - dice la dottoressa -. Immagino che entrerà una persona alla volta e serviranno meccanismi di sanificazione delle superfici, ancora più guanti e mascherine. Sono scelte che vanno meditate, per non mettere a repentaglio la salute».

BANCOMAT

Tastiera, mani al sicuro

Molti di noi utilizzano gli sportelli automatici per prelevare denaro, Bancomat e Postamat. Display e tastiere sono punti esposti al pericolo per definizione: si trovano all’aperto e, da sempre, vengono toccati da numerose persone ogni giorno. A maggior ragione, spiega l'esperta, utilizzando questi strumenti è bene indossare i guanti; chi non li abbia, potrà spingere i pulsanti coprendosi con un fazzoletto di carta o con un oggetto, tipo una penna o una chiave. C'è chi pensa che il calore del sole possa asciugare l’eventuale «droplet» ma Tiziana Meschi mette in guardia: «Speriamo tutti che con il caldo la situazione migliori ma non fidiamoci. Le stesse regole valgono a gennaio come in agosto». D'altronde il virus sta colpendo anche Paesi caldi.