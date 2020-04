«Dopo la leucemia, ho sconfitto anche il Covid»

KATIA SALVINI

La prima volta aveva 33 anni e un figlio di tre. Stava partendo per le vacanze, quel giorno d'estate, verso l'azzurro del mare e le spiagge bianche della Puglia. Era alla stazione con la moglie e il suo bambino, felice di quella meritata pausa dal suo lavoro all'anagrafe. Foto di famiglia a colori, i colori dei giorni sereni e dei sorrisi spensierati. Ma all'improvviso la cartolina era diventata in bianco e nero e il sogno del suo bel viaggio un incubo senza fine. Quel treno lo avrebbe portato all'appuntamento con il suo calvario.

È stata quella la prima volta che Gianni Mazza (non è un nome di fantasia) ha visto la morte in faccia. Era il luglio 1992.

HO VISTO LA MORTE IN FACCIA

Proprio in quei giorni erano iniziati i malesseri, le notti insonni, le forze che se ne andavano. E poi tutte quelle visite, i dubbi, le paure. Infine la certezza, la diagnosi spietata: leucemia acuta.

Ma grazie alla sua tenacia, alla sua voglia di combattere sia la malattia che si faceva sempre più debilitante, sia la burocrazia che voleva chiudergli in faccia le porte della speranza di potersi sottoporre al trapianto, quella di Gianni è stata una storia a lieto fine. Dopo mesi di lotta con la Regione e le autorità locali a livello sanitario e amministrativo, l'ha spuntata lui e il professor Rizzoli, allora primario del reparto di Ematologia e direttore del Centro trapianti di midollo osseo, ha potuto eseguire l'intervento che gli ha regalato una nuova vita.

Una discesa agli inferi e poi una risalita alle stelle. Sì, Gianni ce l'aveva fatta

Precipitare in quel baratro senza fine per poi riuscire a risalirne la china lo aveva cambiato. Era un uomo nuovo, pieno di energia e di voglia di dedicarsi agli altri. Perché quel «miracolo» che lo aveva rimesso al mondo non fosse accaduto invano, sentiva che doveva fare qualcosa per chi stava male come lo era stato lui. Portare speranza, ma non solo: lottare affinché le cure che lui aveva ricevuto dopo tante battaglie diventassero un diritto per tutti.

Detto fatto. Si rimboccò le maniche e, a passo lento ma costante da bravo atleta quale era, iniziò a tessere la trama di quella che sarebbe poi diventata la sezione Ail (Associazione Italiana Leucemie) di Parma. E nel 1995 il sogno si avverò: finalmente l'inaugurazione di questo importantissimo sodalizio che da allora sostiene a livello locale l'attività di cura e la ricerca a favore dei pazienti leucemici.

Una grande soddisfazione per Gianni Mazza, che parla di quel periodo con un sorriso e un entusiasmo disarmanti, anche se in fondo alla gola c'è sempre un tremito in agguato.

Perché un conto è raccontarlo, altro è viverlo.

Per Gianni dopo il trapianto vennero i mesi della solitudine che forgiarono a fondo il suo carattere. I giorni della disperazione si alternavano a quelli della determinazione ad aggrapparsi alla vita. Prima le cure preparatorie, poi l'intervento vero e proprio (un trapianto autologo, ovvero autotrapianto, il più efficace dal punto di vista delle possibilità di sopravvivenza. E all'epoca il Centro di Parma era l'unico ad eseguire quel tipo di trapianto).

A seguito dell'intervento dovette sottoporsi a un lungo periodo di isolamento, di vita sotto una tenda in ambiente completamente sterile per evitare di compromettere con una banale infezione il risultato favorevole dell'operazione.

Per Gianni quello fu il tempo della speranza, ma anche della distanza. Senza gli affetti della famiglia, senza le risate degli amici, senza il conforto di un abbraccio, di una mano da stringere. E a fargli compagnia il pensiero che, comunque, alla fine del tunnel, poteva esserci ancora la morte ad aspettarlo.

UN FILM GIÀ VISTO

Un film già visto che è tornato a scorrere davanti ai suoi occhi pochi giorni fa. Fotogramma dopo fotogramma, li ha sgranati come un rosario in un letto d'ospedale. Ancora solo. Ancora in isolamento, lontano dalle braccia di chi gli vuole bene. Il Coronavirus non gli ha risparmiato questa nuova prova, a distanza di 28 anni dalla leucemia.

E' stata la seconda volta che Gianni Mazza ha visto la morte in faccia.

Pochi giorni prima del lockdown aveva fatto gli ultimi allenamenti dei giovanissimi portieri delle squadre locali, attività a cui si è sempre dedicato con passione dopo il lavoro e ora più che mai da quando è in pensione. E aveva prestato servizio anche all'Assistenza Pubblica in un momento così critico per l'associazione. Nemmeno per un attimo l'aveva sfiorato il pensiero di tirarsi indietro. La sua natura estroversa e generosa non glielo avrebbe permesso. Ma di lì a poco sarebbe stato lui ad avere bisogno dei suoi colleghi militi.

I primi sintomi sono arrivati in sordina, come è successo a tanti. Ma lui non ci ha fatto troppo caso, abituato com'è alla vita all'aria aperta in tutte le stagioni per via degli allenamenti dei suoi ragazzi.

«Un colpo d'aria, ho pensato. Non ero convinto, ma ho cercato di non farci caso - racconta -. Poi la febbre è salita e non mi ha più mollato, mi stringeva la testa come una morsa e avvertivo il fuoco in volto come non mi era mai successo prima».

Gianni vive solo. La sua compagna, Ramona, non poteva stargli vicino per non rischiare di portare il contagio di questo subdolo virus alla figlia. A un certo punto, dopo l'ennesima notte di febbre e fiato corto, non ce l'ha più fatta. La procedura si è messa in moto: prima la tac che ha rivelato una polmonite virale, poi il tampone che ha confermato la diagnosi, nero su bianco: Covid-19.

La vita tornava a chiamarlo ad una nuova sfida. Lui che aveva sconfitto la leucemia. Lui che era rinato più forte di prima. Lui che aveva per la vita quell'amore che solo chi ha rischiato di perderla è capace di provare. Proprio lui, ora, doveva misurarsi con questo mostro sconosciuto che ti porta via senza lasciarti il tempo di salutare chi ti ama.

«Quando mi hanno ricoverato nel reparto Covid di Ortopedia mi sono sentito sollevato: non ero più solo, c'era qualcuno che si occupava di me. E dopo le prime flebo che mi hanno reidratato mi sono sentito meglio. Ma la febbre tornava sempre più alta, non mi dava tregua. Poi la terza notte è iniziata la tosse».

LA NUOVA SFIDA: IL COVID

La mattina dopo, Gianni si ritrova al terzo piano. Stesso reparto, ma si rende subito conto che l'atmosfera è cambiata. I pazienti si lamentano, molti hanno il caschetto respiratore. Qualcuno delira. Capisce che quelle persone sono a uno stadio più avanzato della malattia e fa due più due: «Mi sono detto: sto male, sono grave, altrimenti non sarei qui. E in quel momento ho rivissuto il calvario della mia malattia di 28 anni fa. Ancora la solitudine, ancora la paura di non farcela, di non poter vedere le persone care se mi fossi...» e tace.

Tutto questo gli passava per la testa in ogni momento, ma al telefono la sua voce era salda e faceva intendere che non si sarebbe arreso facilmente. Solo un fuggevole riferimento alla sua moto mentre era al telefono con un amico, una velata raccomandazione di prendersene cura ha tradito un pensiero funesto. Poi il coraggio di sempre è tornato a vincere.

«Solo un attimo mi sono emozionato, quando un medico mi ha messo davanti un tablet e mi ha detto: "Adesso ti faccio vedere la tua fidanzata" e ha avviato la videochiamata. Non avrei voluto farmi vedere così, in un letto d'ospedale... ma l'emozione è stata fortissima e mi ha dato un'iniezione di energia. Non ringrazierò mai abbastanza quel medico».

Anche questa seconda prova, Gianni l'ha affrontata a muso duro, nonostante tante vecchie ferite si fossero riaperte e tante ombre fossero tornare ad oscurare il suo orizzonte.

Ma la morte stavolta non lo ha soltanto sfidato. Gli è passata accanto. lo ha sfiorato con il suo gelido tocco.

SOLO UN'AVE MARIA

«Il mio compagno di stanza, il primo giorno, stava abbastanza bene. Non posso dire di averlo conosciuto. Due chiacchiere mentre si mangiava, niente di più. Il secondo giorno ha iniziato a faticare a respirare, e in poche ore la situazione è precipitata. Lui cercava di strapparsi il casco, implorava di lasciarlo morire. L'hanno sedato, sembrava star meglio. La notte seguente è spirato. Quando me ne sono accorto ho avvertito la necessità di fare qualcosa per lui. Non sapevo cosa... - ricorda Gianni con un filo di voce -. Volevo recitare una preghiera ma non riuscivo a ricordarmi le parole». S'interrompe sopraffatto da quel ricordo.

«Poi ho detto un'Ave Maria e forse anche il Padre nostro... quel che mi è venuto in quel momento. Non sono un prete, ma non potevo lasciarlo portare via così, senza un pensiero per la sua anima. Ci penso spesso e mi chiedo cosa abbia fatto quell'uomo per meritare una morte così».

Lui come tanti altri, strappati alla vita nel buio e nel silenzio.

«A me è andata bene - sorride Gianni mentre annuncia la fine della sua quarantena dopo la dimissione -. Finalmente potrà uscire, mi sento rinato. Ma senza l'aiuto di tutti i medici e gli infermieri che mi hanno fatto sentire uno della loro famiglia non ce l'avrei fatta. Grazie per aver curato anche la mia solitudine».