Addio a Bugelli, il bancario con la passione per la pesca

Salsomaggiore piange la scomparsa di Renato Bugelli, noto e stimato impiegato per decenni alla Cassa di Risparmio nella città termale.

Nato 73 anni fa nella città termale, dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero era andato a lavorare all’estero ed in particolare in Germania ed in Inghilterra prima di ritornare a Salso. Successivamente, negli anni Settanta, dopo aver frequentato e superato un corso specifico venne assunto alle dipendenze della Cassa di Risparmio: nella città termale lavorò dapprima nella filiale centrale di via Romagnosi e, successivamente, alla 2 di viale Matteotti, fino al collocamento a riposo.

Persona dal carattere buono, generoso, Bugelli aveva sin da subito saputo farsi apprezzare da superiori, colleghi e clienti per la sua professionalità e per la sua affabilità: da dietro il bancone, infatti, sapeva sempre infondere fiducia con il suo sorriso, non mancando mai di dare la propria risposta a quanti gli chiedessero un parere o un consiglio. Per quel suo carattere naturalmente incline all’amicizia, anche dopo essere andato in pensione non era raro vedere Renato Bugelli in centro città fermarsi a scambiare due chiacchiere. Appassionato di pesca a mosca, si recava spesso all’estero per questo suo hobby: dapprima in Scozia alla ricerca di salmoni, poi in Norvegia per le trote. E se i primi viaggi vennero effettuati in compagnia della moglie e del figlio, Bugelli, innamoratosi letteralmente del paesaggio della nazione scandinava, successivamente organizzò molte escursioni con gli amici.

Appassionato di calcio, si recava al bar Delle Rose per non perdersi una partita del suo Milan, ma da sportivo si recava anche a sciare in Trentino e andava per funghi nei pressi di Pellegrino. Ha lasciato la moglie Silvana, i figli Alessandra, Elisabetta e Davide, i generi, la nuora, i nipoti Sofia, Gabriel, Delia, Romeo ed Isabel, la sorella Ivana ed i cognati.

M.L.