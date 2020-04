Albareto, addio alla ristoratrice Anna Grimeri

GIORGIO CAMISA

ALBARETO - Nei giorni scorsi, dopo lunga malattia si è spenta Anna Grimeri vedova Maestri, la proprietaria dell’Albergo Ristorante Arcobaleno di Spallavera di Albareto. «Anna dell’Arcobaleno» così la conoscevano tutti aveva 87 anni, era nata a Monticelli d’Ongina (Pc) il 24 ottobre del 1932, ricordata come una signora sempre solare vissuta per sessant’anni ad Albareto. A questa valle ha dedicato mezzo secolo della sua vita occupandosi della ristorazione e dell’accoglienza di residenti, turisti ed emigrati. Una storia di vita molto intensa quella di Anna: rimasta vedova giovanissima, ha vissuto solo pochi anni col marito Bruno Maestri agricoltore del posto mancato improvvisamente quando avevano da poco iniziato a costruire quella che sarebbe diventata la locanda Arcobaleno del Colle di Spallavera, un piccolo edificio ubicato sul promontorio sulla sinistra della strada provinciale Bertorella-Passo Centocroci. Anna, seppur dovesse accudire la sua unica figlia Bruna appena nata, ha continuato da sola la via tracciata insieme al marito e nel 1969 ha acceso le luci ed apri al pubblico la Locanda Arcobaleno, un edificio con Bar, cucina, sala da pranzo e camere, un gioiello dell’accoglienza tra il verde del bosco e poco distante la strada principale. Anna dell’Arcobaleno, grazie alle sue doti comunicative e alla sua capacità nel cucinare, ha saputo coniugare i piatti tipici piacentini come i Pissarei e Fasò e la selvaggina con le saporite torte di patate di erbette, tipiche della montagna. Anna era molto sensibile e riservava il pomeriggio della domenica agli anziani e alla gente del posto, preparava le torte salate, la pizza ed un buon bicchiere di vino, gli ascoltava e li rendeva felici. “La mamma ci ha lasciato in eredità la sua grande esperienza culinaria, il suo sorriso, la sua disponibilità e lo spirito di accoglienza che riservava ai clienti. Anna lascia la figlia Bruna con Paolo, il nipote Diego con Giorgia.