Devastano 5 bus, ne rubano uno e finiscono nel fosso

CRISTIAN CALESTANI

CASALMAGGIORE - Hanno devastato cinque pullman, poi ne hanno messo in moto uno e sono finiti fuori strada, in un fosso. Notte di follie per un gruppo di vandali a Casalmaggiore.

Nella nottata tra martedì e ieri il gruppo ha raggiunto il piazzale antistante il cimitero di Casalmaggiore, luogo in cui vengono parcheggiati i pullman della Km Spa, società che eroga servizi di collegamento dal Casalasco verso Cremona. I vandali, agevolati dal fatto che quella dello spiazzo del cimitero è una zona poco frequentata a maggior ragione in questi tempi di restrizioni anti Covid-19, sono stati liberi di muoversi indisturbati.

Hanno così preso di mira i cinque pullman – quattro di linea e uno di scorta – rompendo fanali e finestrini, scassinando la cassetta del pronto soccorso, staccando gli estintori e per finire urinando sui sedili. Non paghi sono poi riusciti ad accendere il motore di uno dei cinque mezzi e hanno iniziato a percorrere le strade della zona, non lontano dal santuario della Madonna della Fontana sino ad imboccare una stradina sterrata che conduce alla frazione di Cappella.

Proprio in quel momento, nel percorrere una curva, hanno perso il controllo del mezzo che, dopo aver abbattuto un palo del telefono, è finito nel fossato a fianco della strada. A quel punto i vandali sono fuggiti. Ieri mattina ad accorgersi del disastro, intorno alle 6, sono stati gli autisti della Km Spa, pronti a iniziare il loro lavoro. Due corse da Casalmaggiore verso Cremona sono state annullate con conseguente disservizio per alcuni pendolari. Le altre corse sono state garantite con dei mezzi sostitutivi. Ingente il bilancio dei danni con una stima di diverse migliaia di euro.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore, mentre una ditta specializzata, con l’ausilio di due autogru, si è occupata delle operazioni per rimettere in carreggiata il pullman.