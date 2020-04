Il virus ha spento anche il sorriso di Marco

ISABELLA SPAGNOLI

Evangelista Carnevale si faceva chiamare Marco, il suo secondo nome di battesimo. Così lo salutavano tutti all’ospedale e lo interpellavano quando c’era bisogno di lui. Adesso che Marco se n’è andato per sempre, a soli 39 anni, ucciso dal coronavirus, tutti i colleghi dell'Azienda ospedaliero-universitaria sono distrutti dal dolore. Perché Marco non era come tutti gli altri. Era diversamente speciale, aveva una marcia in più. Come una dolce «mascotte» per l'Ospedale, un jolly dal cuore d’oro che aveva mantenuto intatta la purezza della gioventù. Grande e grosso com’era, manifestava una tenerezza disarmante; amava chiunque gli donava un po’ di affetto.

Assunto in Ospedale nel 2002, era stato assegnato in un primo tempo alle cucine. Successivamente, quando queste ultime furono assegnate a un appalto esterno, lui fu «promosso» operatore tecnico addetto ai servizi sanitari. Marco al mattino andava in Posta e poi distribuiva la corrispondenza in tutto l’ospedale. Ma non si limitava a fare solo quello, ricorda la collega Elisa. «Dire che era disponibile è sminuire la sua figura. Marco si prestava a fare ogni cosa: fax, fotocopie, consegna cancelleria. Era il nostro jolly tra economato e tutti gli altri servizi: magazzino, farmacia, ufficio postale, direzione, ingegneria clinica e unità operative. Era un vero e proprio personaggio, affettuoso e dolcissimo. Gli si poteva chiedere tutto: non diceva mai di no».

Nonostante le problematiche che non gli permettevano di sfruttare a pieno le sue capacità intellettuali, Carnevale si dimostrava diligente nel suo lavoro, stupendo spesso i colleghi per l’arguzia e intelligenza. «Per lui era importante sapere che eravamo tutti soddisfatti dei servizi che svolgeva - aggiunge Elisa -. Quando varcava la porta dei diversi uffici non mancava di mettere dentro la testa per chiedere a tutti "come stai?". Ogni mattina mi portava il caffè: per lui era un onore, una soddisfazione rendermi felice».

Un’altra affezionata collega, Anna Maria Fabbri, aggiunge: «Marco era dolcissimo e testardo al punto giusto. Lavoratore instancabile, rimaneva in ospedale tutto il giorno. Non dimenticherò mai il suo: "Ti voglio bene amica mia". Tutti noi colleghi, quando era cominciata l’emergenza coronavirus, gli avevamo consigliato di stare a casa, ma lui non ne voleva sapere: si sentiva invincibile. "A me non succederà mai", diceva spesso, ma purtroppo non è andata così».

I colleghi della cucina lo ricordano come la mascotte dell’intero Ospedale. «Quando lavorava con noi era dislocato in macelleria, ma in realtà non stava mai fermo e si prestava a fare di tutto. Era molto simpatico. Famose erano le sue battute. Anche quando gli hanno cambiato mansione, ci vedevamo tutti i giorni. Ci mancherà moltissimo». Marco lascia i genitori Antonio e Mariella, i tre fratelli che adorava - Martina, Daniele e Salvatore - e i nipoti. «Per lui ero tutta la sua vita - spiega Martina, distrutta dal dolore -. Avevamo un rapporto speciale, giurava che mi avrebbe protetta per tutta la vita. Non posso credere che ci abbia lasciati». La cognata Federica Massimo conclude: «Non faceva niente per se stesso, ma tutto per gli altri. Chiedeva il minimo necessario, non aveva neppure il cellulare. Possedeva solo il suo inseparabile borsello. Marcolone era lavoro-casa e casa-lavoro. Una persona umile e straordinaria».