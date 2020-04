La quarantena cantata dai Jam

MARA PEDRABISSI

«E torneremo ancora tutti in piazza, a far l'amore o a mangiare una pizza, a fare il bagno sulla stessa spiaggia se siamo tutti sulla stessa barca...» intanto «galleggiamo, finché alternativa non c'è». E' un tormentone che s'attacca, contagioso sì ma di speranza e pensieri positivi. Prova ne è che «La stessa barca» dei Jam ha veleggiato oltre le 2500 visualizzazioni nel mare di YouTube, dove si è imbarcata poco più di una settimana fa. E' il messaggio in bottiglia di chi ha tastato il dolore, lo ha letto negli sguardi dei malati a cui recapitava i farmaci: restiamo positivi, forti e uniti, comunque anche se lontani, per dirla con Giacomo Bruschi, 26 anni, orgoglioso figlio del quartiere Montanara - lì sta la farmacia di famiglia - autore del testo e voce dei due Jam (l'altro è il batterista Andrea Allodi, 24). «La stessa barca» è una riflessione sulla quarantena, sulla "normalità" che ci manca e che torneremo a respirare, con polmoni pieni e, almeno all'inizio, più consapevoli. Visti i tempi, brano e video sono stati realizzati completamente in smart working: «Mi è venuto il testo accompagnandomi con la chitarra nella mia stanza - racconta Giacomo - L'ho mandato ad Andrea, che ci ha lavorato a sua volta. Per costruire il video ci siamo fatti inviare le immagini di nostri amici, sorridenti, in casa, sul balcone, alla finestra o in giardino. Non abbiamo trasgredito alcuna regola: sarebbe stato ipocrita creare un brano sulla inevitabilità della quarantena e tradirla al tempo stesso». Conferma Andrea: «Abbiamo lavorato rigorosamente via Skype. Ho curato la parte ritmica, cercando di ottenere quella sonorità che ci piace, fresca e orecchiabile, che arrivi a più persone possibili. Come il messaggio, stiamo a casa e rispettiamo le regole».

Giacomo, avete trasformato il lockdown in una opportunità, mettendovi alla prova...

«Studio al Sae Insitute di Milano, un network australiano con sedi in tutto il mondo. Lì in accademia ho acquisito le competenze per produrre e mixare il video, in remoto e senza dover incontrare Andrea che, a sua volta, si è diplomato al Liceo Musicale e ora frequenta sia l'Accademia Lizard di Modena che il Conservatorio Boito di Parma. I Jam, come progetto stabile, sono nati a fine 2017. Eravamo in sei; per caso e per destino siamo rimasti in due da un paio di mesi. Da chitarrista sono diventato anche cantante. L'obiettivo, per il futuro, è dedicarmi alla produzione discografica. L'ho già fatto in passato, con alcune band della provincia come i Panama Papers di Salsomaggiore. La mia passione è lo studio di registrazione, l'ho scoperto lavorando con Gigi Cavalli Cocchi, un mito. La musica è un eccezionale mezzo di comunicazione, primitivo e profondo insieme».

Un musicista in una famiglia di farmacisti...

«E' vero, lo sono mio padre e mia sorella; mia madre è logopedista. Farmacisti erano mio nonno e mia nonna, che è morta qualche giorno fa, non di coronavirus; resterà sempre con me, perché i nonni sono le nostre pepite d'oro».

Tanta saggezza, nonostante l'età.

«Sono solo un ragazzo con la chitarra che ha cercato di usare bene questo tempo. Se uno è chiuso in casa non deve per questo stare fermo. Ho aiutato papà a consegnare i farmaci, andando nelle case, percependo la sofferenza di chi aveva avuto un lutto. Sono cose che ti segnano. Per quello non ho avuto la tentazione di trasgredire alla quarantena. Anche nei miei amici ho riscontrato grande pazienza. Siamo una compagnia di 20 persone: siamo stati tutti a casa o abbiamo trovato il modo di renderci utili. Niente di più».

