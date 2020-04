Un amore lungo 70 anni, che nemmeno il Covid è riuscito a spezzare

PAOLO PANNI

Un amore lungo settant’anni, che nemmeno il coronavirus ha potuto dividere. Ne ha del miracoloso, o quasi, la storia, bella e toccante, di Rufino e Gilda Regni, 59 anni di matrimonio alle spalle, 11 di fidanzamento e cinque figli messi al mondo.

Colonnello dei carabinieri lui, casalinga lei, entrambi nativi di Tuscania, grosso centro della provincia di Viterbo in cui hanno trascorso l’infanzia, sono cresciuti e si sono conosciuti. Il loro amore è fiorito presto e dura da una vita. Per ovvie ragioni (di Rufino) hanno girato l’Italia, dal Piemonte alla Puglia, fino all’arrivo a Parma nel 1988, con abitazione all’interno del sontuoso Palazzo Ducale.

Nella nostra città hanno individuato, da subito, e lo ammettono senza giri di parole, il luogo migliore in cui vivere e, soprattutto, dare un futuro solido ai loro cinque figli.

Solo uno di loro, il più grande, Luigi, ha seguito le orme del papà ed è ora tenente colonnello, a capo della compagnia carabinieri di Guastalla (in passato ha comandato anche quella di Casalmaggiore).

Dal 1988, esattamente da 32 anni, Rufino è in pensione e condivide ovviamente le giornate con la moglie, nella casa che si sono costruiti a Vicofertile. Un amore saldo e gioioso, con Parma sempre nel cuore e una grande passione per la cucina parmigiana.

La loro quiete è stata scossa, poche settimane fa, dai primi sintomi. La conferma della positività è purtroppo arrivata in tutta la sua drammaticità. Il 25 marzo, per Rufino si sono aperte le porte dell’ospedale Covid-19 di Guastalla. Un momento drammatico; marito e moglie, vista anche l’età, erano convinti di non vedersi più. Tanta nostalgia, tante lacrime.

Ma, paradossalmente, il virus li ha di nuovo uniti. Pochi giorni dopo anche Gilda ha avvertito i primi sintomi e, anche lei è risultata positiva e così marito e moglie si sono ritrovati, fianco e fianco, mano nella mano, nella stessa stanza della nuova, grande ala dell’ospedale di Gustalla. Ospedale che hanno tenuto a elogiare, soprattutto per l’organizzazione e per l’umanità di tutto il personale. «Ogni sera – raccontano – prima di addormentarci ci davamo il bacino della buonanotte».

E quel «buonanotte amore» che da decenni non manca mai. Hanno condiviso la paura, poi di nuovo la separazione perché lei è stata dimessa per prima. Di nuovo in lacrime, per la paura di non rivedersi più. Invece, alla fine, seppur in giorni diversi (che sono sembrati secoli) le porte della casa di Vicofertile si sono riaperte per entrambi, accuditi dai loro cinque figli, in particolare dalle ultime due, le gemelle Paola e Valeria.

«Tutti i nostri figli - raccontano - ci sono stati sempre vicini. Ma Paola e Valeria sono state un incanto». Per loro, 178 anni in due, sta lentamente riprendendo la vita di sempre. Gilda ai fornelli, Rufino nel piccolo laboratorio di falegnameria di casa (passione che ha ereditato dal papà). All’«appello» manca solo, a questo punto, la gioia di tornare a condividere i pranzi domenicali in qualche trattoria tipica parmigiana (di cui sono veri appassionati). La loro speranza è che anche questa tradizione domenicale possa riprendere quanto prima, brindando magari alla ripresa della piena normalità: per loro e per quella Parma che amano tanto.