Il direttore organizzativo Perrone: «Parma pronto alla ripresa, ma serve il protocollo sanitario definitivo»

SANDRO PIOVANI

Quasi una corsa a tappe per il Parma, ma con il percorso incerto: da mercoledì scorso la ripresa degli allenamenti individuali e facoltativi; a breve il protocollo sanitario per la ripresa degli allenamenti (dal 18 maggio?) collettivi in ritiro al centro sportivo; poi la prima delle frazioni decisive, il ritorno del campionato (dal primo weekend di giugno?). Questa la teoria. Lasciando allo staff tecnico gli aspetti sportivi di questo piccolo tour anti coronavirus, un ruolo importante per il club è affidato alla task force «sicurezza» guidata dal direttore organizzativo Stefano Perrone. Che si occupa di un ingranaggio che va ben oltre gli atleti ma comprende tutta «l'azienda» Parma. «Per ora stiamo facendo le valutazioni sugli scenari che si prospettano - spiega Perrone -, valutazioni di carattere operativo, organizzativo per l'utilizzo del personale. Ovvero come gestire al meglio il personale mentre l'attività è praticamente ferma. Quello che un po' stanno facendo tutte le aziende. Tra ferie, attività in smart working e collegamenti con la sede centrale per essere comunque operativi sotto tutti i punti di vista. E organizzare la ripresa».

Come vi state organizzando?

«Se lo scenario degli allenamenti collettivi sarà quello del 18 maggio dobbiamo portare avanti tutte quelle operazioni di carattere manutentivo idonee per la ripresa. Allo stesso tempo mettere in preallarme i fornitori, per rimettere in linea un centro fermo da più di 50 giorni. Condizionatori, campi, lavori di sanificazione ordinaria e straordinaria, mettere in magazzino scorte di protezioni personali e ambientali e così via: il lavoro non manca».

Nel personale ci sono anche i calciatori: che esigenze hanno?

«Oggi, avendo optato la società per allenamenti facoltativi individuali, con semplice attività motoria, il nostro lavoro non è molto: dobbiamo organizzare gli arrivi e poco più con il giocatore che è molto autonomo».

E dopo? Dal 18 maggio?

«A me piace una metafora: i giocatori dovranno essere in crociera, pur essendo a Collecchio. Dovranno stare su una nave senza la possibilità che ci salga qualcun altro. E si tornerà a terra dopo due settimane. Chiudi, parti e torni. Con tutte le problematiche legate alle nuove procedure in tema di lavoro: distanziamenti, protezioni individuali, lavanderia, ristorante. Regole molto ferree e nuove per tutti».

Aspettando protocolli definitivi.

«Che arriveranno in questi giorni. Anche se noi ci stiamo lavorando, anche guardando alle indicazioni generali sulla sicurezza sul lavoro e a quelle pratiche applicate già dal marzo scorso. A questo punto per muoverci in modo definitivo dovremmo attendere la versione definitiva».

La domanda che si fanno tutti: è realistico pensare che la serie A riparta?

«Direi di sì. Dipende però tutto dal punto di sintesi che troveranno governo e federazione, tra scienza e organizzazione sportiva. Chiaramente ci aspettiamo una sintesi di buon senso. Perché la cosa più importante è certamente la salute ma contemporaneamente, nel calcio come negli altri lavori, si sa che è impossibile arrivare al rischio zero. Un primo segnale in questo senso è arrivato dalla Germania. Quindi il minor rischio possibile pensando alla salute».