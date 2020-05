Green deal, le imprese lanciano un Manifesto

PATRIZIA GINEPRI

È stata definita la via innovativa da percorrere per la rinascita dell’Italia. Il mondo delle imprese italiane, pesantemente colpito dalla pandemia del Covid-19, prende un’iniziativa per rilanciare l’economia in chiave green. Fino ad oggi, 110 esponenti di importanti imprese e organizzazioni di imprese che hanno sottoscritto il Manifesto «Uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per l’Italia».

Servono misure per rendere le nostre società, i nostri sistemi sanitari e la nostra economia più resilienti nei confronti delle pandemie, ma anche per affrontare altre minacce per il nostro futuro: innanzitutto la grande crisi climatica, alimentata da un modello di economia lineare ad elevato consumo di energia fossile e spreco di risorse naturali. Un nuovo Green Deal è la via da seguire per una più forte e duratura ripresa perché valorizza le migliori potenzialità dell’Italia: quelle legate alle produzioni di qualità, sempre più green; quelle in cui ha raggiunto livelli di eccellenza, come il riciclo dei rifiuti, pilastro dell’economia circolare, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia; quelle del nostro modello di agricoltura sostenibile e delle altre attività della bioeconomia rigenerativa; quelle delle città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green; quelle dell’importante capitale naturale, necessario per il rilancio di diverse attività economiche come il turismo; quelle della transizione a basse emissioni e con carburanti alternativi verso la mobilità decarbonizzata, elettrica e condivisa e quelle dell’innovazione digitale. I pacchetti di stimolo all’economia non devono aumentare le emissioni di gas serra e gli impatti ambientali, trasferendo ulteriori costi sul nostro futuro. Su questi temi il Manifesto punta a promuovere il coinvolgimento del mondo delle imprese e della più vasta opinione pubblica.

GABRIELE BUIA

Presidente Ance

«La sfida della sostenibilità è tutt’altro che accantonata - premette -. Anzi, l’emergenza Coronavirus ha rafforzato la necessità di intraprendere un percorso di crescita che guardi al benessere della collettività. Per raggiungere questo obiettivo e risollevare le sorti dell’economia del Paese è necessario spingere con maggior decisione sulle politiche che possano favorire realmente una conversione sostenibile. In questo ambito l’edilizia gioca un ruolo fondamentale, come Ance lo diciamo da tempo. Esiste in Italia, infatti, un immenso patrimonio edilizio da riammodernare e da rendere efficiente dal punto di vista energetico, abbassando così i consumi e le emissioni di Co2. Non possiamo, quindi, farci sfuggire l’occasione di sfruttare il recovery fund europeo per questo scopo, destinando una quota importante del fondo alle costruzioni, puntando su interventi utili ai cittadini come la rigenerazione delle città e la manutenzione del territorio».

MARIA PAOLA CHIESI

Shared value & sustainability head del Gruppo Chiesi

«Come azienda farmaceutica e come B Corp abbiamo firmato il Manifesto perché crediamo che si possa ripartire da questa terribile pandemia mettendo finalmente a sistema un modo nuovo di fare impresa e di vivere in generale - è la prima considerazione -. Un modello che creda fermamente in una produzione di qualità, sempre più green, nel riciclo dei rifiuti, pilastro dell'economia circolare, nell'efficientamento energetico e nelle fonti rinnovabili di energia. E ancora un nuovo modo di vivere le città, da rilanciare con un vasto programma di rigenerazione urbana in chiave green, come stiamo facendo noi, ad esempio, con il Kilometro Verde Parma. Un'importante sfida in cui crediamo e per cui saremo in prima fila».

DAVIDE BOLLATI

Presidente del Gruppo Davines

«Questa crisi pandemica che stiamo affrontando ci offre l’opportunità di riflettere sulla fragilitá della nostra condizione umana - spiega Bollati -. Abbiamo anche imparato che sempre più temi apparentemente non correlati fra loro, sono invece profondamente interdipendenti (cambiamenti climatici, rispetto degli ecosistemi, migrazioni, crisi sociali, economiche e finanziarie). Abbiamo anche imparato quanto importante sia praticare la lungimiranza del prevenire e il prepararsi piuttosto che reagire alle emergenze una volta che sono capitate, secondo un sacrosanto principio di precauzione. Sono convinto che un impegno importante verso la transizione alla green economy (o ancora meglio a un’economia rigenerativa) non sia necessariamente la panacea di tutti i mali, ma la migliore strategia possibile oggi per la nostra specie se vogliamo mantenere e possibilmente migliorare la nostra qualità di vita futura».

OMBRETTA SARASSI BINACCHI

Direttore generale Opem

«L'idea di Opem per uscire dalla pandemia con un nuovo Green Deal per Parma e Italia è di perseverare nonostante le difficoltà, in buona parte culturali, a lavorare concretamente per promuovere un'offerta verde sempre più allargata - è la premessa -. Il green deal è il contrario dello stile di vita e di lavoro fin'ora adottato dai tanti. La mia generazione che tanto ha contribuito al "non green" ha preso coscienza di quanto il nostro pianeta sia in pericolo. Come persona, come azienda, trascinando quindi i nostri dipendenti, collaboratori e fornitori l'idea del green, che non sono solo piante , ma una filosofia del fare impresa dove non conta solo il profitto. Quindi il nuovo Green Deal, per un periodo medio lungo, non dovrà basarsi sulle parole ma sulla concretezza dei fatti. Le aree industriali dovranno essere sempre più green, cultura, benessare e lavoro non dovranno più essere settori divisi, ma integrati tra loro. Sono parole, sono pensieri, forse è un sogno, ma molte imprese, senza saperlo, hanno intrapreso questo percorso. E sarà un'altra Italia».

FRANCESCO MUTTI

Amministratore delegato Mutti

«Unire le forze per mettere in cantiere, sin da subito, progetti di green economy a lunga durata è l’unica via per la costruzione di una vera ripresa che sia in grado di valorizzare il potenziale delle imprese italiane e la loro competitività a livello internazionale è l'appello di Mutti -. Vi sono molte eccellenze imprenditoriali in Italia che hanno fatto della sostenibilità un impegno serio e trasparente. È fondamentale che tutti gli interlocutori coinvolti, pubblici e privati, facciano sistema perché questo sia un obiettivo comune a cui tendere nel progettare la ripartenza».