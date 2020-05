Nevio Scala: «La A arrivò al termine di un'annata drammatica ma anche straordinaria»

SANDRO PIOVANI

Nevio Scala era un allenatore emergente, in arrivo a Parma dalla Reggina dove aveva sfiorato la serie A: Ernesto Ceresini puntò su di lui per raggiungere un sogno. Più o meno sono queste le cronache del 28 maggio 1990, su quasi tutti i quotidiani d'Italia, sportivi e generalisti. Il giorno prima il Parma di Nevio Scala, dello scomparso Ernesto e del figlio Fulvio Ceresini, aveva ottenuto, per la prima volta nella sua storia, la promozione in serie A a girone unico. E la quarta tappa d'avvicinamento al trentennale di questa storica promozione ci porta proprio in casa di Nevio Scala. «Non so ero emergente, di certo so che quell'entusiasmo e quella voglia di arrivare a un traguardo prestigioso c'erano perché le avevo ereditate dal presidente Ernesto Ceresini - spiega Nevio Scala -. Avevamo avuto un incontro a casa di Pastorello, appena terminata la mia stagione di Reggio Calabria. Mi aveva detto delle cose molto serene e tranquille».

Puoi dirci cosa vi eravate detti?

«La prima cosa che mi disse è che aveva un sogno, quello di portare il Parma in serie A. Poi mi chiese di recuperare Sandro Melli, dicendo che era stanco di vederlo andare di qua e di là. Mi disse, se lei ci riesce le farò un grande regalo e così fu. Per me questo è stato l'inizio di un rapporto basato su una grande semplicità, grande umanità, grande amicizia. Con un obbiettivo importante: per prima cosa far divertire la gente e poi, se ci fossimo riusciti, trasformare in realtà il sogno del presidente».

E dire che in serie B raramente chi giocava bene, come quel Parma, alla fine poi veniva promosso. In più in un'annata che ha avuto momenti bui, in campo e fuori.

«Il primo giorno che ci siamo trovati a Folgaria con la squadra, ho detto ai ragazzi una frase che poi ho ripetuto spesso: "se ognuno di voi riesce ad accettare i limiti dei vostri compagni ed i limiti del vostro allenatore, allora saremo una squadra vincente". Su questa frase ho costruito un rapporto con i miei calciatori che va al di là delle tattiche, al di là delle strategie. La forza di quel Parma credo fosse proprio il rapporto che c'era tra me ed i miei calciatori, tra i calciatori e i dirigenti. Questa è stata la benzina di un motore importante. Perché ho avuto la fortuna di avere un gruppo di calciatori capaci, intelligenti, seri e non mi riferisco solo a chi giocava sempre ma anche a quelli che erano in panchina. Tutti hanno dato un contributo straordinario. C'è stata una coincidenza importante di tanti fattori, che hanno reso possibile quella impresa».

Alla morte di Ernesto Ceresini la prima mossa del figlio Fulvio fu quella di prolungarti il contratto. Un messaggio chiaro alla squadra.

«In effetti c'è stato un momento difficile. Ricordo una riunione nello spogliatoio con Fulvio che mi chiese se me la sentivo di andare avanti. Una domanda che mi mise in difficoltà. Lui era il presidente e se aveva dei dubbi poteva tranquillamente esonerare l'allenatore. Invece ha pensato alla cosa, ha ricordato tutto quello che ci eravamo detti anche con suo padre, e mi prolungò il contratto. E fu una cosa che fece colpo anche sui calciatori, che nonostante i problemi di quel momento, capirono che c'era qualcosa di importante. Fulvio fu bravissimo perché da lì siamo ripartiti. Anche perché io mi sentivo sicuro delle nostre possibilità».

Anche perché la squadra aveva delle qualità che ha poi confermato in A ed in Europa.

«Era una rosa costruita in modo intelligente credo. Dal presidente, da Pastorello e da me. Ognuno ci ha messo del suo. Un insieme di cose che ci hanno permesso di lavorare in grande sintonia. Ed alla fine si è potuto festeggiare un traguardo storico».

E alla fine è arrivata una serie A che ha cambiato la storia del calcio di Parma.

«Il Parma in A non c'era mai stato, pur provandoci tante volte, con allenatori importanti. Ho avuto la fortuna di sedere su quella panchina in un periodo dove si sono sviluppate tante situazioni positive ma credo anche di poter affermare che abbiamo lavorato tantissimo. E non pecco di immodestia. Adesso gli allenatori hanno una decina di collaboratori, allora c'eravamo io con Di Palma e Carminati, responsabili unici del reparto tecnico. E abbiamo lavorato anche di notte, non ci lasciavamo scappare nulla, il litigio tra due giocatori, ogni parola veniva valutata e analizzata. E il giorno dopo c'era il momento delle spiegazioni. Un lavoro sul campo credo anche interessante ma molto importante a livello umano. Abbiamo buttato le basi perché i tifosi, la gente di Parma tornassero allo stadio. All'inizio eravamo in tremila, alla fine hanno dovuto risistemare il Tardini perché lo avevamo riempito. Un lavoro straordinariamente bello per me. Ed erano le basi su cui costruire appunto grandi investimenti».

27 maggio 1990: cosa ti ricordi di questa giornata, con il Parma che conquistò la serie A battendo proprio la Reggiana nel derby?

«Per i parmigiani questa rivalità con la Reggiana è viscerale. Noi sentivamo la responsabilità di questo derby ma ti dico la verità, pensavamo soprattutto alla possibilità di andare in serie A. E che tutto questo sia coinciso proprio con il derby, ci aveva doppia voglia di vincere quella partita. Marco (Osio ndr) e Sandro (Melli ndr) che fecero i gol promozione sono entrati nella storia. Un trionfo in un'annata straordinaria. La prima serie A del Parma: da lì è stato fatto qualcosa che rimarrà nella storia. Perlomeno per quel che mi riguarda. Per me è stato l'inizio di una cavalcata indimenticabile. Parma per me è stato qualcosa di inimmaginabile, almeno prima di cominciare. Ecco perché c'è ancora tanta soddisfazione e intensità».