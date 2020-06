Arriva «Immuni», parmigiani dubbiosi

ANNA PINAZZI

Tenere sotto controllo la diffusione del virus con un’applicazione scaricabile sul proprio smartphone. Può sembrare una lontana utopia, invece l’applicazione esiste già, si chiama «Immuni» e se in tutta Italia può vantare di oltre 500mila download nelle prime 24 ore dalla sua uscita, a Parma il trend nazionale non sembra confermato.

«Immuni», infatti, è potenzialmente uno strumento comodo, utile e veloce ma, quello che in molti si chiedono, è se sia anche altrettanto affidabile, chiaro ed esatto.

«Sono diffidente - confida Antonella Ravasini - non ho scaricato l’applicazione e credo che non lo farò in futuro, il suo meccanismo non mi ispira fiducia». Come Antonella, anche Massimo Schettini e Stefania Sala ammettono di non aver scaricato Immuni «perché non si comprende bene come funzioni, è un sistema complesso». E siamo all’incognita che, più di tutte, non ha convinto i parmigiani. «Devo capire esattamente come funziona - afferma Marisa Piccardo –. Mi sono informata e non è un meccanismo immediatamente comprensibile. Voglio aspettare la fine di questo periodo di prova che inizierà tra poco». Marisa ha ragione: per migliorare la qualità della app si è scelto di dare il via a un «periodo di prova» che partirà domani, in cui solo Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia potranno usufruire del servizio. C’è chi aspetterà proprio il termine di questa sperimentazione che durerà pochi giorni, per seguire gli eventuali cambiamenti e migliorie. Come Paola Rossi: «In Emilia Romagna è scaricabile, ma non ancora utilizzabile. Appena sarà tutto pronto, la scaricherò sicuramente». Anche Walter Bersi e il figlio Edoardo non escludono di scaricare Immuni in futuro, «potrebbe rivelarsi uno strumento in più per la battaglia contro il Covid. Anche se - continua Edoardo - sia io che mio papà per il momento non abbiamo l’applicazione: attendiamo più informazioni». Un altro timore legato al meccanismo non proprio semplice di Immuni è che «qualcuno possa inserire dati falsi per scherzo - confida Andrea Dimiccoli –. So che questo è difficile che possa accadere, perché l’applicazione si collegherà direttamente al Sistema Sanitario, ma anche questo aspetto non mi convince: i miei dati sanitari sono estremamente personali».

Stessa perplessità mostrata da Roberta Guareschi: «Non mi fido. Ho paura per i miei dati personali». Ma è anche vero che sulla garanzia del rispetto della privacy gli ideatori dell’applicazione hanno lavorato a lungo, ottenendo un buon livello di sicurezza e possibilità di anonimato. Infatti, per i cittadini più informati «il problema della privacy non sussiste - spiega Francesco Manfredi -. Quante applicazioni che usiamo quotidianamente rilevano i nostri dati e, nonostante ne siamo consapevoli, le continuiamo ad utilizzare». Anche Irene Fossa non è preoccupata: «Trovo che sia molto più utile e sicura di tante altre applicazioni, per questo la scaricherò». «Se non ho l’applicazione – dice Francesca Brindani – non è perché temo che possa violare la mia privacy, è che proprio non mi convince».

Per dare risultati attendibili e considerare efficace il tracciamento, Immuni dovrebbe essere installata sul 60% degli smartphone della popolazione. Una percentuale molto alta per uno strumento che «non sembra essere alla portata di tutti - commenta Chiara Ferrari –. Se penso a mio nonno di 80 anni so che non sarebbe in grado di utilizzare l’app». L’amica di Chiara, Giulia Bocci conferma: «Credo che un’alta percentuale della popolazione sia tagliata fuori, il che ovviamente è deleterio, il suo funzionamento si basa proprio sulla quantità di persone che la possiedono». Scarsa pubblicizzazione, un altro limite individuato. «Non sapevo nemmeno dell’esistenza di questa applicazione – rivela sinceramente Gian Luca Botti – per questo non l’ho scaricata». Anche l’amico Edoardo Acquistapace sembra aver avuto lo stesso problema: «Ne ho sentito parlare i miei amici, ma non si può dire che sappia esattamente come funzioni». L’alone di incertezza e mistero che aleggia intorno ad Immuni, però, sembra aver attirato qualcuno, come Ines Di Cesare che ammette: «Sì, io l’ho scaricata, sono una persona molto curiosa e anche fiduciosa, spero possa essere utile veramente». Oltre a Ines, anche Clarissa Foscato e Laura Piccoli hanno deciso di installare l’app sul loro smartphone. «Penso possa davvero contribuire a migliorare la situazione - afferma Clarissa - bisogna avere fiducia». «Concordo - spiega Laura – anche perché più gente la scarica, più il suo tracciamento è esatto». Ma la chiosa che meglio riassume con un tocco d'ironia il pensiero prevalente dei parmigiani è di Giovanni Bruno: «Sembra tutto molto bello a parole e anch'io sono entusiasta, ma temo che il nome dell’applicazione si trasformerà - conclude ridendo - da Immuni a Inutili».