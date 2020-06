Immuni, l'app che divide i pareri e anche le famiglie

PIERLUIGI DALLAPINA

L'app Immuni aveva scatenato un vespaio ancor prima di poter essere scaricata e installata sugli smartphone di tutti gli italiani. Ma le polemiche non ne hanno bloccato il lancio, tanto che da ieri l'applicazione è scaricabile anche a Parma e nel resto dell'Emilia Romagna, dopo la fase sperimentale che ha coinvolto la popolazione di Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.

Come funziona l'app? In estrema sintesi, Immuni avvisa le persone nel caso in cui siano venute a contatto con un positivo al Covid, senza però rivelare l'identità del malato né il luogo e l'ora in cui si è verificato il rischio contagio. Come dicono gli esperti, si tratta di una «notifica di esposizione».

Stando poi agli ideatori - Immuni è stata progettata dalla società Bending Spoons - l'installazione dell'app non mette a rischio la privacy di chi ha deciso di installarla sullo smartphone. Inoltre, la sua installazione è su base volontaria e quindi dipende dalla libera scelta di ognuno.

Tutte queste garanzie però non bastano a convincere gli indecisi o gli scettici, come dimostrano i pareri degli stessi parmigiani: per qualcuno va scaricata e utilizzata per il bene della collettività, mentre qualcun altro non accetta di essere soggetto ad un'ulteriore forma di controllo oltre a quelle già esercitate dai social (Facebook in testa) e dai siti di e-commerce.

CHI DICE NO

«Per il momento non la scarico perché non mi fido dello Stato, non ho sufficienti garanzie che tale strumento possa essere davvero efficace», sbotta Priamo Bocchi, libero professionista ed esponente di Fratelli d'Italia. «La mia libertà individuale è sacra. Già parlare di tracciamento mi preoccupa - sottolinea -. Vorrei che prima di adottare o imporre un provvedimento simile ci fosse un passaggio parlamentare che evidenziasse i reali vantaggi, l’utilità effettiva, le criticità, i pro e i contro. La dittatura sanitaria di questi mesi - sostiene - ha già compresso e soffocato abbastanza le nostre libertà individuali. Per accettare nuove limitazioni vorrei maggiori certezze di una effettività utilità sociale che oggi non ho e che nessuno è stato in grado di dimostrare».

TRACCIATO E FELICE

La pensa in tutt'altro modo Massimo Pinardi, ex consigliere comunale e provinciale, che appena ha potuto ha subito installato Immuni sul suo cellulare. «Ho installato l'app perché mi dà un senso di maggiore sicurezza. Dopo mesi in casa, poter uscire dà un senso di vertigine, mentre con Immuni mi sento più sicuro», ammette. «Fino ad ora sono uscito solo per fare la spesa e la prima uscita con gli amici sarà per guardare la finale di coppa Italia. Staremo insieme, ma distanziati».