Addio a Michele Bozzi, bandiera della Valtarese Basket: aveva 55 anni

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO Grande cordoglio a Borgotaro per la scomparsa, a soli 55 anni, di Michele Bozzi. Era molto conosciuto per la sua carriera sportiva: per quarant'anni, infatti, è stato una figura di spicco della «Valtarese Basket» di Borgotaro, la compagine maschile di pallacanestro del capoluogo della Valtaro. Michele Bozzi era un atleta a 360 gradi ed il nostro giornale, lo scorso 3 maggio, gli aveva dedicato un ampio articolo: un'intervista pubblicata nella sezione Sport.

Il 55enne era geometra di professione, in servizio alla ditta «Grenti» di Solignano. Lascia la moglie Ilaria, i figli Laura e Rocco, la mamma Margherita, la suocera Teresa, il fratello Cesare, il cognato, la cognata ed i nipoti.

Michele si era innamorato del basket all'inizio delle scuole medie, grazie all'impegno del mitico professor Augusto Quarantelli, docente di educazione fisica e fondatore della pallacanestro borgotarese. Si appassionò subito a questa disciplina sportiva, per la quale ha dimostrato di essere particolarmente portato. A circa 15 anni entrò addirittura nella prima squadra (i famosi «Diavoli Rossi») per l'incontro Valtarese - Fulgor Fidenza. Con l'occasione gli venne assegnata la maglia numero 7, che era stata indossata dal grande Carlo Capitelli, morto prematuramente, altro elemento di spicco della Valtarese Basket.

Bozzi aveva sempre giocato a Borgotaro, tranne per il periodo del servizio militare, nel corso del quale entrò nella «Libertas Belluno, disputando la sua ultima partita contro la compagine del «Nubilaria Novellara».

Per chi ama i numeri e le statistiche possiamo dire che, nel corso di questa lunghissima carriera, Michele Bozzi ha realizzato, nel complesso, pressoché settemila punti. E raggiunse il suo record personale in un solo incontro, nel 1987, contro lo «Stars Bologna», quando ne mise a segno addirittura 42.

Inoltre, in una partita tra la rappresentativa studentesca della Toscana (in cui era stato convocato, in quanto frequentava le scuole superiori a Pontremoli) e quella della Campania, ebbe l'occasione di marcare il casertano Vincenzo Esposito, destinato poi ad una folgorante carriera, che lo portò sino al campionato professionistico americano Nba.

I funerali di Michele Bozzi avranno luogo domani alle 14,30 nella chiesa di Sant'Antonino Martire a Borgotaro. Questa sera, inoltre, verrà recitato il rosario in suo suffragio, dalle 20,30 nella stessa chiesa.

La salma, dopo la cerimonia funebre, proseguirà per il Tempio di Valera per la cremazione.