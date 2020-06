Addio a Elvi Grazioli Dall'Aglio, guerriera sempre elegante

ISABELLA SPAGNOLI

Un sogno avverato e uno da realizzare. Un matrimonio da favola, celebrato solo due mesi fa, e il progetto di andarsene a Lanzarote, per aprire un locale in riva al mare, standosene tranquilla, cullata dalle onde. Un desiderio per ogni ricciolo mosso dal vento.

Voglia di vita che sprizzava da ogni poro. Grinta da vendere, Elvi, tenacia e determinazione, coraggio di prendere a morsi la quotidianità, rendendola eccezionale, senza tralasciare un bel rossetto rosso e le unghie laccate di fresco. Perché lei amava la moda, voleva sempre essere impeccabile, la chioma curata, al passo con i tempi.

Una donna elegante. Una guerriera dalla corazza di ferro e dal cuore tenero come burro, Elvi Grazioli Dall’Aglio, il vero volto del bar Stralvè, nonostante al bancone stesse suo marito Giacomo che l’aspettava ogni giorno, come al primo appuntamento nelle pause in cui lei staccava dal lavoro.

Segretaria nel Laboratorio geotecnologico emiliano, Elvi ogni giorno si dimostrava una maga dei computer, precisissima in ogni mansione. Quello era stato l’unico lavoro della sua vita, perché lei era fatta così: quando iniziava una cosa la portava fino in fondo nel migliore dei modi. Non lasciava le cose a metà.

Ma il destino si è preso gioco di lei, portandosela via a soli 52 anni, a seguito di una brutta infezione. «Io e te non abbiamo un futuro - ironizzava “la ragazza” con il suo Giacomo, che aveva qualche anno in meno di lei - Gli anni che ci dividono fanno la differenza».

Una premonizione, la sua, ma non perché il marito abbia mai smesso di amarla, ma perché il suo cuore grande ha smesso di battere troppo presto. «Stavamo insieme da 18 anni e solo due mesi fa avevamo deciso di sposarci - spiega Giacomo - Entrambi amavamo il mare, il sole, la natura, e ogni volta che facevamo un viaggio alle Canarie ci ripromettevamo di trasferirci lì al più presto».

Elvi sapeva come intrattenere i clienti che negli anni erano diventati tutti suoi amici: «Il vero volto del mio bar era lei. I clienti quando la vedevano entrare dalla porta si illuminavano. Mia moglie era solare, brillante, sapeva intrattenere le persone. La sua energia era contagiosa così come il suo sorriso. Solo quattro anni fa, quando morì il suo amatissimo papà, perse un po’ di quella luce che le faceva brillare gli occhioni anche di notte».

Giacomo ricorda l’amore che Elvi provava per la sua «mammina» Franca, per le amiche carissime che l’hanno accompagnata lungo il cammino e per tutte le persone che aveva aiutato, perché lei si spendeva sempre per gli altri, mettendo la sua persona all’ultimo posto.

«Ora mi rimangono i ricordi - aggiunge Giacomo - I viaggi, le serate tra amici e i concerti di Vasco, il suo preferito. Le canzoni cantate a squarciagola sotto al palco, quelle parole che a risentirle fanno male. "Una canzone per te" era la sua preferita».

A Giacomo si incrina la voce, ricorda quel testo: «Ma le canzoni son come i fiori / nascon da sole, sono come i sogni / E a noi non resta che scriverle in fretta / perché poi svaniscono e non si ricordano più».

E invece no, lui la sua Elvi la ricorderà per sempre, su quella scogliera di Lanzarote, due occhiali grandi a proteggere dal sole i suoi occhi affamati di una bellezza che ora non c’è più. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di Fognano. La salma è stata poi tumulata nel cimitero di Viarolo.