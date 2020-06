Carlo Nonnis Marzano, ginecologo, psicologo e storico

CESARE PASTARINI

«Fra Rolando Rossi emblematico personaggio del quattrocento parmense». Un titolo che ai più potrebbe passare inosservato. Eppure, chi ha avuto l’onore di leggere questo testo e di conoscerne l’autore, Carlo Nonnis Marzano, classe 1931, scomparso l’altra mattina, ritroverà tra le pagine il carattere di chi lo ha scritto, la cultura, l’attenzione per i particolari, la memoria, la mai doma voglia di conoscenza di questo medico e psicologo, il cui rosario si terrà nel Duomo di Parma questa sera alle 18 e i funerali domani alle 14.30, sempre in Duomo.

Uomo di fede e bontà d’animo, Carlo fece della medicina, dell'arte, della ricerca storica e della filosofia un senso profondo di vita.

La sua vocazione verso gli altri, in particolare la propensione all’ascolto, fu tra le caratteristiche che più spiccavano in ogni suo frangente.

Era in grado di conversare tanto piacevolmente di Aristotele, facendoti trascorrere un pomeriggio senza darti l’impressione di fare lezione, quanto di raccontare i suoi ultimi risultati di pesca sportiva, il restauro di un oggetto antico, un piatto cucinato a suo modo. Sempre con quel fare pacato ed etereo che gli permetteva di trasmettere sicurezza all’amata moglie Gianna, stretta compagna di una vita, ai figli Francesco, Elisabetta, Massimo e Cesare, ai nipoti che adorava e agli amici, tanti. E naturalmente ai componenti del Sovrano Ordine di Malta, di cui Carlo era fiero Cavaliere di grazia e devozione.

Fu responsabile per la provincia di Parma e membro del consiglio direttivo della delegazione per l’Emilia occidentale. Partecipò ai pellegrinaggi organizzati a Lourdes e a Loreto, prestando servizio volontario come medico, accompagnato dalla moglie e coinvolgendo i nipoti.

Conseguita la maturità al liceo Marconi, si iscrisse alla facoltà di Medicina dell’Università di Parma frequentando l’istituto di Anatomia. Al sesto anno entrò nella Clinica ostetrica e conseguì la laurea con lode nel '56, specializzandosi in ginecologia.

Dopo gli anni di gavetta, divenne primario all’ospedale di Fiorenzuola e primario a San Secondo e Fidenza, ruolo ricoperto fino alla pensione, facendosi sempre volere bene da pazienti e colleghi.

Conseguì la seconda laurea in Psicologia a Padova a fine anni ’80.

Ecco allora che torna quel testo su Fra Rolando e la narrazione dell’arrivo dei Crociati in Terra Santa. Non un nozionista, ma persona competente, precisa e dalle doti umane esemplari.

Carlo Nonnis Marzano ha trascorso una vita in maniera elegante, nobile, nello stile di una penna stilografica d’altri tempi, con tocco e carattere marcato, senza sbavature. Lo stile trasmesso ai figli e che i figli dimostrano di aver seguito anche grazie a quell’ulteriore passaggio di testimone che ha allargato la famiglia.

Se a un qualsiasi bambino venisse chiesto di disegnare un nonno, lo dipingerebbe col viso sorridente e gli occhi vispi di Carlo Nonnis Marzano. Ricordarlo così è probabilmente il regalo più bello che si può fare a chi lo piange. E anche a lui.