Silvano Minotti, il leone della Fulgor

STEFANO MINATO

C’è chi l’ha conosciuto come ristoratore della trattoria «La Fojeta», chi come gestore della club house della Rugby Parma e chi come vice allenatore del Basket Parma ai tempi di Cynthia Cooper.

Ma Silvano Minotti è stato soprattutto uno dei migliori pivot nel basket parmense. Nato a Pellegrino Parmense il 25 febbraio 1949, ha vestito dal 1966 al 1984 la casacca della Fulgor Fidenza, società dove è ancora oggi il giocatore con il maggior numero di presenze, ben 397.

Con 4916 punti segnati è invece il secondo miglior marcatore nella classifica di tutti i tempi della società fidentina, alle spalle di quel Luigi Marchignoli che ne ha realizzati 5855.

Minotti lo considera una sua scoperta. «Lui veniva in colonia a Cervia dove facevo il bagnino. Notate le sue caratteristiche fisiche, ho montato dei canestri e ho iniziato a farlo divertire con la palla. Lui era molto forte. Alla Fulgor abbiamo giocato insieme solo per cinque stagioni. Ma ci ha accomunato la grande passione per questa società».

Già la Fulgor Fidenza… «Per me è stata madre, moglie e amante. La pallacanestro ha contrassegnato la mia vita nello sport e nella vita. Il basket mi ha dato tantissime amicizie e se vogliamo anche un po’ di fama e di notorietà».

Un amore basket sbocciato alle medie. «Frequentavo la Zani a Fidenza e a istradarmi alla pallacanestro è stato il mitico Luigi Pratizzoli. Da lì l’amore per questo sport è cresciuto e continua ancora adesso come allenatore della Gioco di basket in carrozzina. Un amore vero e profondo perché quando ho iniziato noi ragazzi non vedevamo l’ora di poter andare in palestra a giocare».

Le diciotto stagioni disputate con la maglia gialloblù numero quattordici sono state contrassegnate soprattutto dal rapporto con il coach Luigi Dallaturca.

«Quando ho debuttato, nel 1966, Gigi era alla fine della sua carriera da giocatore. Per me è stato un fratello maggiore. Eravamo in simbiosi. Lui sapeva cosa chiedermi e io sapevo cosa potevo dargli. Poi ci sono stati altri allenatori importanti come Beniamino «Minetto» Censi e Franco Foglia. Con quest’ultimo ho fatto anche qualche pensiero al professionismo. Ho sostenuto dei provini con squadre di categorie superiori alla serie C. Però il presidente Giuseppe Stecconi, che per me è stato un secondo padre, non mi ha mai lasciato andare».

E di quella Fulgor Minotti è diventato il capitano nonché il «Leone».

«Quello era il mio soprannome, un po’ per la capigliatura, ma soprattutto per la cattiveria agonistica che mettevo in campo. Non ero né scorretto né cattivo però ero uno che sapeva farsi rispettare. Mi ricordo una partita contro il Rapid al Parco Ducale con arbitri Sidoli e Soavi. Silva, il play del Rapid, mi veniva vicino e si buttava per terra. Allora gli ho detto che se non smetteva gli saltavo a piè pari sulla pancia. Da quel momento mi ha girato alla larga».

I primi anni fino al 1973 sono stati caratterizzati dall’accoppiata sotto canestro con Angelo Campanini.

«Siamo cresciuti insieme. Ci capivamo al volo. Sapevamo reciprocamente dove darci la palla ed entrambi avevamo una facilità di passaggio e di presa. Eravamo due fratelli, in tutti i sensi».

Tanti i ricordi legati alle partite disputate. «I derby con la Valtarese sono sempre stati molto tirati. Giocare lassù dopo tutte quelle curve per arrivare a Borgotaro non era mai facile. Poi i primi anni si giocava ancora all’aperto. Sia con i loro giocatori sia con il pubblico prima era una battaglia poi una festa. Gli spettatori durante la partita mi offendevano, poi alla fine mi facevano i complimenti. Con Gasparini e Leonardi e più raramente con Bianchinotti ho dato vita a dei bei duelli. In particolare mi ricordo di una partita persa di misura con un mio tiro all’ultimo secondo: la palla è uscita dopo aver ballato a lungo sul ferro».

«La partita che è rimasta più impressa nella memoria di Minotti «è però lo spareggio salvezza del 1983 a Pino Torinese. Siamo sempre stati sotto nel punteggio. Io mi sono lamentato con gli arbitri che hanno replicato dicendomi "questo non è uno sport per signorine". Allora ne ho approfittato anch’io, tanto da recuperare e vincere con un canestro di Gabriele Rigoni allo scadere».

Un altro ricordo piacevole quello della sfida vinta di misura a La Spezia. «Franceschini faceva le pernacchie a ogni canestro Alla fine invasione di campo ed io assieme ad altri miei compagni siamo dovuti intervenire per tirare fuori Martelli che si era nascosto sotto i tubi Innocenti della tribuna».

Impossibile poi dimenticare la trasferta nel 1974 a Carrara. «I loro tifosi sulle rimesse ci infilzavano con gli ombrelli. Così gli arbitri, pur facendo proseguire l’incontro, l’hanno considerato chiuso al terzo minuto del secondo tempo sul 40-36 per la Fulgor. Lo sapevamo però solo io e Dallaturca ma i miei compagni continuavano a lamentarsi delle decisioni arbitrali. Quando anche i nostri avversari l’hanno capito, Giovannelli ha inseguito gli arbitri con la paletta dei falli. Io comunque feci la doccia assieme ai giocatori toscani ossia ai vari Saccaggi, Costi e Dalle Mura, un terzetto da prendere con le molle».

Il suo quintetto ideale è targato Fulgor.

«Direi Nico Fontanelli, Daniele Gatti, Claudio Bellicchi, Fabrizio Martelli e Angelo Campanini con Gabriele Rigoni come primo cambio».

Fra gli avversari più temuti «prima di tutto Sandro Nebuloni del Rho, un pivottone dalla forza erculea. Poi Giampaolo Mazzieri del Rapid Parma. Siamo amicissimi ma sul campo non ci siamo mai risparmiati le botte».

In chiusura di carriera Minotti ha indossato anche le maglie di Piacenza e Cus Parma. «A Piacenza sono andato perché c’erano Dallaturca e Angelo Campanini. Al Cus invece con tanti giovani al fianco per non fare la figura del lavativo ho commesso l’errore di non chiedere di giocare più vicino al canestro come ero abituato a fare».

La sua lunga carriera da giocatore è stata poi utile per quella da allenatore iniziata al Cus Parma e poi proseguita nel Basket Parma, nella Pallacanestro Parmense e infine alla Fulgor Fidenza. «I mei trascorsi mi sono serviti a capire la mentalità dei giocatori».

L’ultimo sguardo è sul futuro. «Mi diverto soprattutto a vedere i miei nipotini, Nicola e Gabriele, giocare a minibasket. Chissà che non riescano a seguire le mie orme e a diventare anche loro dei bravi giocatori di pallacanestro».