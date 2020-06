Salso, almeno il Rally si fa: 120 equipaggi in arrivo

Si stanno scaldando in città i motori in vista della terza edizione del Rally di Salsomaggiore, che si svolgerà nel weekend dell’1 e 2 agosto, organizzato da Media Rally Promotion e Salso Rally e Promotion in collaborazione con il Comune di Salsomaggiore, Media Sport Marketing e Collecchio Corse e con il patrocinio di Aci Cremona e Aci Parma.

Una buona notizia, dunque, per la città dopo gli annullamenti di tutte le prime manifestazioni estive.

Si tratterà di un appuntamento un po’ diverso rispetto ai precedenti a causa delle normative dettate in materia di emergenza sanitaria a cominciare dalla zona dedicata alla messa a punto delle autovetture, quella dell’area del mercato, che quest’anno costituirà anche punto di partenza di arrivo, e che sarà accessibile solo agli addetti ai lavori e alle forze dell’ordine.

A illustrare le novità l’assessore allo Sport, Stefano Compiani: «Purtroppo non potremo usufruire della splendida location di piazza Berzieri come gli anni scorsi a causa delle restrizioni sul distanziamento fisico, mentre l’area del mercato sarà accessibile solo da addetti ai lavori e forze dell’ordine e le premiazioni avverranno senza la consegna dei premi che verranno ritirati in modo autonomo dai vincitori», anticipa Compiani.

«Siamo contenti - prosegue l'assessore - perché il rally rappresenta un evento importante a livello nazionale e ormai fa parte stabilmente delle manifestazioni sportive della città. La particolarità importante tra l'altro è quella di far ulteriormente conoscere il territorio. Inoltre nei nostri alberghi sono già arrivate le prime prenotazioni ed è prevista la partecipazione di 120 equipaggi».

Il rally, valido per il campionato nazionale Crz, è aperto alla partecipazione delle autovetture Wrc plus che corrono nel campionato mondiale: saranno inoltre assegnati i trofei Peugeot, Renault, Pirelli, Michelin. Della competizione faranno parte anche la seconda edizione del rally Historic, che assegnerà il trofeo Cup 127, e la terza del rally Classic Salsomaggiore alla quale parteciperanno auto Classic regolarità sport che assegnerà i trofei Tre Regioni e Pro Energy. Tre saranno anche le prove speciali: la prima (novità di questa edizione), il sabato, da Salsomaggiore a Marzano, con la strada che sarà chiusa al traffico dalla mattina fino al termine della gara ed aperta solo in pausa pranzo; la seconda, Ps Tabiano, da Pontegrosso al valico di Sant’Antonio; la terza, Ps Varano, dal castello di Varano a Pellegrino. Queste ultime due prove speciali si terranno la domenica.

