Insulti e porte distrutte: poi quelle coltellate

MICHELE CEPARANO

Arresto convalidato. Resta in carcere con l'accusa di tentato omicidio l'uomo di settant'anni che nella tarda serata di mercoledì, in un appartamento di via Bachelet, ha accoltellato alla gamba destra il figlio ventinovenne che si trova da allora nel reparto di Rianimazione del Maggiore.

Le condizioni del giovane, che lavora come operaio, apparse immediatamente gravissime ai soccorritori, sono leggermente migliorate tanto da fare ben sperare i medici. Anche ieri il quadro clinico del ferito da, pare, almeno un paio di coltellate vibrate dal padre, era stabile. Una notizia, anche se il 29enne non può ancora dirsi fuori pericolo, confortante.

Tornando allo sconvolgente episodio con cui è iniziata questa calda estate, resta da capire il motivo che ha scatenato tanta violenza. Che sarebbe scaturita da una discussione molto accesa, nata però da quelli che in gergo si potrebbero definire futili motivi. Non sarebbe, però, la prima volta che padre e figlio avrebbero litigato pesantemente.

Il settantenne, infatti, avrebbe un temperamento che potrebbe definirsi sanguigno e un carattere che già in passato gli avrebbe creato problemi. Insomma, sarebbe un uomo che si accende con facilità. Quella notte intorno alle 23 in quell'appartamento al quinto piano di via Bachelet, dove vive la famiglia di origine siciliana ma da tempo residente in città, dopo cena tra padre e figlio sarebbe scoppiata una discussione che sarebbe presto degenerata. In casa, oltre al padre e al figlio di lì a poco protagonisti del diverbio che poteva sfociare in un'irreparabile tragedia, c'è anche la madre, unica testimone dell'episodio.

Si sarebbe sviluppata, dunque, una situazione di grande tensione che avrebbe avuto un antefatto poco prima delle coltellate quando il padre, dopo essersi scambiato diversi insulti con il figlio, avrebbe afferrato un oggetto per colpirlo. Tra i due si sarebbe però messa la madre che avrebbe scongiurato, almeno per qualche attimo, il peggio. Tra i due sarebbero infatti ripresi gli insulti e, nella foga, sarebbe stata anche distrutta una porta. E proprio allora sarebbe spuntato il coltello a serramanico con cui il settantenne ha vibrato un paio di colpi al figlio, che avrebbe cercato di difendersi dai fendenti, mirando alla gamba destra.

Poi, è cronaca già raccontata. Il figlio si è accasciato al suolo in un lago di sangue, mentre il padre, realizzando a che punto lo aveva portato quella follia, ha telefonato sconvolto al 118.

«Correte, ho ucciso mio figlio» ha detto all'operatore in ascolto.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi e il giovane è stato trasportato d'urgenza al Maggiore dov'è stato operato dal momento che i colpi inferti avevano interessato un punto delicatissimo come l'arteria femorale. Il giovane adesso sta leggermente meglio ma non è fuori pericolo.

Resta nel carcere di via Burla, invece, il padre. Il settantenne, che è difeso dall'avvocato Marco Villa, è stato accompagnato in questura subito dopo l'aggressione dai poliziotti delle Volanti, mentre nell'appartamento di via Bachelet arrivavano i loro colleghi della polizia scientifica per ricostruire la scena dell'accoltellamento.

Nel frattempo, in quel quartiere di Parma a poca distanza da via Montebello, i residenti continuano a interrogarsi sul perché di questa vicenda.

Tra alcuni vicini, in particolare, le opinioni sui protagonisti sono piuttosto contrastanti.

Qualcuno infatti sostiene che non sarebbe stata la prima volta che in quell'appartamento i componenti della famiglia avrebbero discusso ad alta voce. Qualcun altro, invece, li descrive come «persone che non hanno mai dato fastidio a nessuno. Anzi, sia il padre che il figlio si sono sempre comportati molto educatamente con gli altri condomini».

D'accordo, ma un epilogo del genere non potrebbe nascondere vecchie ruggini? Una domanda che rimane senza risposta.

Per chi abita in via Bachelet, infine, quella di mercoledì sarà una notte difficile da dimenticare. Prima le voci sempre più alte, poi le urla, le ambulanze e le Volanti. «È stata una notte molto agitata, ma questo lo sapete tutti - spiega un altro condomino -. Siamo rimasti molto scossi. Questa è una zona tranquilla, mi dispiace che sia successo tutto questo».