Salvati due piccoli di ghiandaia in una gabbia

MARA VAROLI

Prima di partire hanno mollato il bagaglio «ingombrante». Che da un treno all'altro avrebbe procurato solo stress. E così, per un pietoso senso animalista, non lo hanno abbandonato in strada, ma su un albero. Magari, nell'ignoranza del momento, immaginando pure di pagare un biglietto extra per «Cip e Ciop». Oppure, senza mai partire, c'è chi voleva allevarli sugli alberi di piazzale Dalla Chiesa. Ma per cosa? Come si fa a pensare di mettere in gabbia due pulli di ghiandaia? Che non è proprio un animale domestico, anche se non si allontana troppo, se lo avvicini.

Non è un racconto romanzato, ma un fatto documentato da chi invece ha dimostrato una sensibilità diversa. «Una mia amica mi ha avvertito che su una pianta di piazzale Dalla Chiesa davanti alla Stazione ferroviaria c'era una specie di gabbia con due uccelli - spiega Elisa Zanardi, impiegata e da tempo impegnata come volontaria per proteggere gli animali, in particolare per l'adozione di tanti cani abbandonati al Sud -. E cosa è successo? Sono andata con lei nel piazzale e con la scala ho raggiunto i piccoli di ghiandaia sull'albero: erano spaventatissimi e pure feriti, perché poverini cercavano di uscire in tutti modi da quella prigione». I due pulli erano infatti reclusi in una cassetta da frutta, legata con il filo di ferro e ricoperta da plastica: «Con molta fatica siamo riuscite a liberarli - continua Elisa - anche perché abbiamo visto che la loro mamma li richiamava: evidentemente portava a loro il cibo attraverso i buchi della cassetta. Insomma, una vera atrocità e, ripeto, i piccoli erano tutti feriti a forza di sbattere contro la plastica e il filo di ferro». La Ghiandaia è uno degli uccelli in natura più belli ed è chiamata anche imitatrice dei boschi perché incredibilmente sa emettere tantissimi suoni, o meglio li sa ripetere: addirittura è capace di fare una simpaticissima «risata». Una specie di pappagallo della nostra terra. Un uccello coloratissimo con variazioni dal marrone all'azzurro: quando si ha il privilegio di vedere un esemplare tra il traffico della città è una fortuna ed è uno spettacolo da assistere in silenzio, per ascoltare il suo meraviglioso «canto». Ma evidentemente, tra la nostra specie, c'è chi occupa il suo tempo disperato e inutile a cercare di imprigionare uccelli bellissimi, proprio come la ghiandaia, e a tapparle le ali.

«Dopo avere liberato i piccoli - prosegue Elisa - ho messo un cartello con scritto: "Attenzione, ci sono le telecamere". Ma dopo due ore i carabinieri forestali sono andati sul posto e il cartello era stato tolto». Ma le telecamere ci sono davvero e si potrà risalire probabilmente a chi ha messo i pulli nella cassetta e li ha legati sull'albero. E conclude Elisa: «E' fondamentale che i cittadini segnalino questi maltrattamenti, affinché le forze dell'ordine e i volontari delle associazioni animaliste oppure semplici volontari possano intervenire per salvarli dalla malvagità dell'uomo».

Speriamo che i pulli abbiano finalmente preso il volo con la mamma e il papà. Sì, perché le ghiandaie come molti altri uccelli vivono in famiglia.