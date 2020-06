Troppi veicoli non assicurati: 13 sequestri

MICHELE DEROMA

SORAGNA Tredici veicoli sequestrati perché in circolazione senza la regolare copertura assicurativa: è il principale dato che emerge dai posti di controllo organizzati, nel mese di giugno, dalla polizia locale del comando associato di Busseto e Soragna, sui territori dei due comuni. Con il termine del lockdown e la conseguente ripresa della circolazione stradale, gli agenti hanno ricominciato ad effettuare i classici servizi di controllo del territorio. Nei trenta posti di controllo organizzati a giugno, sono stati esaminati 223 veicoli, in accertamenti che hanno permesso di riscontrare 35 violazioni: le più numerose sono state riscontrate proprio su veicoli circolanti senza la regolare copertura assicurativa, fenomeno purtroppo in continua diffusione, come testimoniano i numeri.

Dal 2017 - anno in cui la gestione della polizia locale è passata dall’unione delle Terre Verdiane ai singoli comuni - gli agenti hanno provveduto al sequestro di circa 200 veicoli senza assicurazione, sui territori di Busseto e Soragna. Tra i tredici casi riscontrati a giugno, gli uomini della polizia locale hanno sorpreso a Soragna un quarantenne residente nella Bassa, già sanzionato pochi mesi fa per aver commesso la stessa violazione: per lui sono così scattati una sanzione pecuniaria doppia (1.736 euro) rispetto a quella prevista nel singolo caso di mancanza di assicurazione; la sospensione della patente per due mesi e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni. Questi controlli saranno intensificati nelle prossime settimane, dagli agenti della polizia locale di Busseto e Soragna, agli ordini del comandante Massimiliano Deleo.