A Parma in calo i punti persi sulla patente

GIAN LUCA ZURLINI

Gli automobilisti emiliano-romagnoli, compresi quelli di Parma, stanno diventando più disciplinati e fra il 2017 e il 2019 hanno commesso qualcosa come 70mila infrazioni in meno fra quelle che comportano la sottrazione di punti della patente. Un dato che si riflette in modo evidente anche sui punti "persi", scesi dai 227.972 del 2017 ai 177.895 del 2018 fino ai 158.881 del 2019. E anche la nostra provincia segue questo trend in diminuzione, che vede in controtendenza soltanto i territori di Reggio Emilia e Rimini, dove multe e punti decurtati sono invece in costante aumento.

I numeri sono stati elaborati dall'osservatorio regionale per la sicurezza stradale presieduto da Mauro Sorbi e si basano sulle infrazioni accertate dalle forze dell'ordine ai possessori di patenti A, B, C e D che risultavano residenti nel territorio regionale al 31 dicembre 2019 e possono essere riferite anche a infrazioni commesse al di fuori delle strade della regione.

IL CALO IN CIFRE

Le infrazioni rilevate in regione sono scese in percentuale del 22,05% fra il 2017 e il 2018 (da 227.972 a 177.895) e del 10,72% fra il 2018 e il 2019 (da 177.895 a 158.881. Per quanto riguarda Parma, invece il calo è stato dalle 13.341 infrazioni del 2017 alle 10.134 del 2019, oltre 3.000 in meno, con un "guadagno" per le patenti dei parmigiani che è stato di quasi 10mila punti: 48.612 quelli tolti nel 2017, scesi a 39.199 nel 2019 dopo i 44.370 del 2018.

TIPO DI INFRAZIONI

Per quanto riguarda Parma il dato più significativo riguarda il superamento dei limiti di velocità, con un totale di 5.059 infrazioni e di 15.451 punti decurtati, però in significativo calo rispetto al 2018 (-16,59%). L'eccesso di velocità è stata la concausa, assieme alla distrazione, dell’81% degli incidenti stradali (fonte Commissione parlamentare trasporti). Al secondo posto, a grande distanza, ci sono le multe elevate per il passaggio con semaforo rosso o mancato rispetto della segnaletica stradale con un totale di 2.116 infrazioni e di 10.420 punti decurtati, in lieve crescita rispetto al 2018, unica fra le principali infrazioni in controtendenza. Un dato sorprendente poi riguarda il mancato allacciamento delle cinture anteriori o posteriori o mancato uso dei sistemi di ritenuta dei bambini (i cosiddetti seggiolini) che risulta la terza infrazione più sanzionata, con un totale di 764 infrazioni e di 3.905 punti decurtati, comunque in calo rispetto al 2018. Al quarto posto c'è l'uso del cellulare alla guida con un totale di 463 infrazioni e di 2.350 punti decurtati, comunque in calo rispetto al 2018. Da sottolineare poi che 53 (con 555 punti decurtati) sono state le infrazioni per chi ha circolato con tasso alcolemico superiore a quanto previsto dal codice: 48 per le patenti B (quelle per auto) e 5 per quelle C (camionisti), mentre nessuna per le D (guida bus e pullman turistici).

PARMA "VIRTUOSA"

Guardando ai dati complessivi della regione, risulta che i patentati parmigiani sono fra i più disciplinati in assoluto: solo a Piacenza, infatti, ci sono numeri più bassi per infrazioni e punti tolti. Scendendo nel dettaglio, a Parma nel 2019 ci sono state 10.134 multe contro le 10.064 di Piacenza e sono stati tolti 39.198 punti dalle patenti a fronte dei 35.763 dei piacentini. Ma a Reggio Emilia i numeri sono clamorosamente più alti: 21.283 multe, più del doppio di Parma, e ben 82.250 punti tolti. Sopra a Parma ci sono poi anche province meno popolate come Ferrara, Rimini o Forlì Cesena.

PERCENTUALI DI MULTE

Come detto, il maggior numero di punti viene tolto a causa dell'eccesso di velocità, da cui ha origine nel 2019 ben il 48,83% delle multe di questo tipo. A seguire con il 22 per cento c'è il passaggio con semaforo rosso e si arriva quindi quasi al 90 per cento delle infrazioni complessive con il mancato uso delle cinture o dei seggiolini per bambini (7,42%), l'uso del cellulare alla guida (5,62%) e infine con la sosta nelle corsie preferenziali, stalli per invalidi oppure davanti alle fermate dei bus (3,26 per cento).