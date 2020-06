Fidenza piange Nando Aliani, un grande imprenditore

Se n’è andato il «re» degli autotrasportatori Nando Aliani, borghigiano doc. Lascia la comunità fidentina un altro noto e stimato personaggio, un uomo che ha firmato una pagina importante nella storia dell’imprenditoria fidentina.

Aliani si è spento serenamente a 91 anni. Assieme al fratello Cesare e alla cugina Irma aveva continuato la storica attività di famiglia nei trasporti, iniziata nell’Ottocento. L’azienda infatti era nata quando i trasporti si facevano coi cavalli.

Il padre Severino ricordava sempre quando i bombardamenti alleati su Fidenza distrussero le stalle poste nel quartiere Oriola e uccisero i cavalli. Nacque così la decisione di convertire l’azienda con mezzi moderni: i camion. Negli anni Sessanta, Nando e il fratello si trasferirono dal centro al quartiere San Lazzaro, alle porte della città, dove venne realizzata un’ampia sede, ulteriormente ampliata negli anni Novanta. Nando era particolarmente orgoglioso della sua attività e si riteneva più un camionista che un industriale. Era fiero dell’esperienza lavorativa vissuta a 19 anni in Sudamerica, che aveva percorso in lungo e in largo col suo camion. Era un uomo di vecchio stampo, umile, socievole, amante della compagnia degli amici come di quella dei dipendenti.

Per decenni fu un fedele donatore di sangue della sezione Avis. Negli anni Sessanta con un gruppo di amici appassionati di barche fondò il Club Nautico Ongina. Un’altra passione di Nando era stato il campeggio: a 30 anni si costruì in casa un camper adattando un pulmino e tuttora era fiero del suo motorhome americano.

Dopo che il figlio e il nipote subentrarono nell’azienda, con la moglie Vilma si era dedicato ai viaggi e insieme avevano letteralmente girato il mondo.

Uomo colto e brillante, era pieno di interessi. Gli amici borghigiani lo hanno ricordato come un imprenditore dalle profonde doti umane.

Nando Aliani ha lasciato i figli Silvia con Luigi, Valentino con Fiorenza e i nipoti Carlo, Davide, Chiara e Michela. La veglia funebre si terrà oggi alle 18,30 nella chiesa parrocchiale della cattedrale. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio alle 15,30, sempre in cattedrale.

s.l.