La sentenza da ragione al cliente: rimborsato dalla banca

CHIARA POZZATI

Partita capovolta. Ora, dopo quindici anni, sarà la banca a risarcire il risparmiatore parmigiano. Al centro del ciclone, ancora, un contratto 4 You, prodotto finanziario del gruppo Mps, piano di finanziamento in realtà destinato all’acquisto di titoli.

La Corte d’appello di Bologna, in linea con la precedente sentenza della Corte di Cassazione, ha dichiarato nullo un contratto 4 You, condannando Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione di oltre 32mila euro più gli interessi dalla domanda al saldo e spese di lite.

«Credo sia un’altra vittoria importante, che restituisce speranza a centinaia di risparmiatori», commenta a caldo Giovanni Franchi, presidente regionale di Konsumer che ha seguito il parmigiano nella lunga battaglia giudiziaria. «Nel 2001, il mio assistito, aveva stipulato con un Istituto di credito, parte del gruppo MPS, un contratto per un piano finanziario 4 You – riavvolge il nastro Franchi -. Il dipendente della filiale di Parma, durante l’incontro per l’acquisto del prodotto, aveva prospettato corposi rendimenti».

Un guadagno sicuro, insomma, più un piano di accumulo che un vero investimento: «Tutto, sempre stando al promotore finanziario, con un semplice risparmio mensile di 154 euro e la possibilità di recedere in qualsiasi momento – prosegue l’avvocato - Peccato che il risparmiatore sia rimasto impelagato in un impegno di lunghissima durata, così, nel 2004, si è rivolto a me. Inizialmente il Tribunale di Parma rigettò la domanda e condannò il mio cliente alle spese di lite. Sentenza, questa, confermata anche in appello con ulteriore condanna alle spese – aggiunge il presidente regionale di Konsumer – Così ho impugnato la sentenza di fronte alla Corte Suprema, che ha accolto parte delle motivazioni del ricorso, rimettendo la decisione alla Corte d’appello di Bologna. Quest’ultima ha dichiarato la nullità del contratto, condannando la banca alla restituzione degli oltre 32mila euro. Dopo che la Cassazione ha messo la parola fine al problema, chiarendo che si tratta di un contratto privo di causa e, comunque, non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, la giurisprudenza di merito si è dovuta uniformare. Tutto questo dopo che per diverso tempo i tribunali hanno respinto le domande di restituzione dei risparmiatori».