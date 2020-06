Vuole i soldi per la droga: picchia i genitori e li manda all'ospedale

MARIAGRAZIA MANGHI

MEDESANO Picchia i genitori per procurarsi i soldi per la droga ma i carabinieri lo arrestano. È successo a Sant’Andrea di Medesano sabato pomeriggio.

Di preoccupazioni quel ragazzo, ai genitori ne aveva date tante e numerosi erano stati gli episodi di violenza, i maltrattamenti, le parole brutali, le aggressioni perché cercavano di fare argine ai suoi comportamenti.

Sabato pomeriggio, per l’ennesima volta il giovane un 25enne di Sant’Andrea Bagni, tossicodipendente segnalato, che da circa un anno non era più domiciliato con la famiglia, è tornato a casa dai suoi genitori chiedendo ai due 60enni residenti nella piccola frazione del territorio di Medesano di cedergli una somma di denaro, circa 200 euro, molto probabilmente per acquistare stupefacenti.

Al fermo diniego dei genitori il ragazzo non si è fermato agli insulti e, come una furia, ha iniziato ad aggredirli a calci e pugni.

A questo punto mamma e papà hanno trovato il coraggio di chiamare le forze dell’ordine. Sono accorsi sul posto e prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Medesano, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Salsomaggiore Terme. I militari hanno accertato che il giovane, tossicodipendente, per impossessarsi del denaro, non si è fatto scrupolo di prendere a botte i genitori costringendoli a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Secondo quanto ricostruito, quello di ieri è solo l’ultimo episodio di una serie di condotte violente tenute dal giovane nei confronti dei suoi genitori, che, non potendo più sopportare le ripetute violenze e preoccupati per la loro incolumità hanno finalmente deciso di rivolgersi ai carabinieri.

Carabinieri che hanno proceduto all’arresto del giovane per rapina aggravata, informando il pm di turno della Procura di Parma. Il giovane è stato pertanto accompagnato presso la casa circondariale di Parma.