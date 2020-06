Addio a Mario Repellini, chef e grande patron dell'Astoria

Se n’è andato Mario Repellini, lo chef gestore per tanti anni del ristorante Astoria. Aveva 69 anni e a strapparlo all’affetto dei suoi cari è stata una crudele malattia, contro cui ha lottato come un guerriero.

Sì, perché Mario amava la vita e voleva continuare a viverla, con tutte le forze che aveva. Sino alla fine. Era originario di Sospiro, nel Cremonese, ma in gioventù con la sua famiglia si era trasferito in città, dove ha gestito lo storico ristorante Astoria.

Chi non ricorda tutta la famiglia Repellini, al gran completo, schierata nel ristorante a cucinare, a servire, a intrattenere i numerosi e affezionati clienti, che in tanti anni di attività si erano attirati? Chi non ricorda gli strepitosi risotti di Mario e Palmi, al tartufo, ai porcini, agli asparagi, alla salsiccia e zucchine? Autentiche specialità, care ai borghigiani.

Mario e i familiari andavano spesso a raccogliere funghi e non tornavano mai con i cesti vuoti. Durante la gestione dei Repellini, all’Astoria, erano andate in scena grandi feste, come quelle storiche del Parma Club, con calciatori, ospiti, dirigenti, tifosi. Ma si sono succeduti anche tanti altri momenti conviviali, con i piatti dei Repellini, ad allietare i buongustai. Tutti ricordano la cordialità di Mario, la sua simpatia innata, la battuta sempre pronta.

Nel tempo libero amava andare a caccia e a pescare. Una grave malattia lo aveva colpito, ma lui non si era mai fatto scoraggiare e, come era nel suo carattere, aveva lottato per non lasciarsi sopraffare. Ma alla fine il male crudele non si è fermato nemmeno davanti al suo coraggio e alla sua voglia di vivere.

Mario Repellini ha lasciato la moglie Camelia, i figli Matteo e Andrea, la figlia Andra con Andrea. Il funerale è stato celebrato ieri nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

s.l.