Cade sul balcone ma non riesce più a rialzarsi: la salvano i Carabinieri

Sarebbe rimasta a terra, sul balcone, dopo essere caduta senza più riuscire a rialzarsi, magari per ore sotto al sole, se non fosse stata soccorsa da una pattuglia dei Carabinieri che ha quindi garantito il lieto fine.

La brutta avventura è capitata ieri a una fidentina di 87 anni, residente nel popoloso quartiere Luce. E a salvarla sono arrivati i suoi «angeli», i carabinieri del Nucleo radiomobile. L’anziana, è uscita sul balcone, ma a un tratto è caduta per terra e nonostante i ripetuti tentativi di rialzarsi, non ce l’ha più fatta. Per fortuna la donna, perfettamente lucida nonostante l’età avanzata, porta sempre con sè il telefono. E così ha fatto anche ieri mattina.

L’anziana fidentina in difficoltà non si è fatta prendere dal panico e ha cercato di mantenere la calma. Così è riuscita a contattare il 112: il carabiniere di turno alle centrale non ha perso tempo e ha contattato la pattuglia di colleghi di turno alla Radiomobile, dando loro la posizione indicata dall’anziana e volando immediatamente sul posto.

Nel frattempo il militare in servizio alla centrale ha cercato di rassicurare l’anziana, dicendole che di lì a poco sarebbero arrivati a soccorrerla.

E così è stato. In pochi minuti i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione e sono riusciti ad entrare dalla porta d’ingresso. Sono corsi sul balcone e hanno trovato l’anziana a terra. I carabinieri hanno quindi avvertito il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Dopo i primi soccorsi, l’anziana è stata trasferita all’ospedale di Vaio per accertamenti. E un grazie dal profondo del cuore è andato ai carabinieri per la tempestività dell’intervento.

r.c.