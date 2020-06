Tappa a Polesine dell'adventure man che sta percorrendo il Po su un natante a pedali

PAOLO PANNI

POLESINE ZIBELLO Ha fatto «tappa» al porto turistico fluviale di Polesine lo sportman, o meglio «adventure man», piemontese Fabrizio Bruno, che sta percorrendo l’intero corso del Po a bordo di un natante a pedali, una vera e propria bicicletta d’acqua. Una impresa unica nel suo genere che lo sta portando, pedalando costantemente sull’acqua, con il sistema galleggiante Shuttle Bike, attraversando il Nord Italia da Ovest a Est sul fiume più lungo d’Italia.

Fabrizio Bruno, noto per le sue imprese sportive, con questo particolare mezzo ha già attraversato lo Stretto di Gibilterra, facendo segnare per altro un primato molto originale: quello di essere il primo uomo ad avere raggiunto il Marocco dalla Spagna in bicicletta. Ed ora è impegnato a raggiungere l’Adriatico dopo essere partito dalle sorgenti del Po. Un viaggio esaltante, post-coronavirus come ha raccontato lui stesso, con la mascherina appesa alla sua «bici-natante», come una bandiera, portando vicinanza, solidarietà e coraggio a coloro che risiedono tra Emilia, Lombardia e Veneto, le regioni più colpite dal Covid-19. A Polesine, al porto turistico fluviale è arrivato sabato sera ed è ripartito nella tarda mattinata di domenica, tra gli incoraggiamenti, gli applausi e i «Grazie» di tanti appassionati del fiume che lo sostengono in questa sua impresa che lo porterà a percorrere 700 chilometri e a toccare i territori di 183 comuni.