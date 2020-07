Anziano, senza soldi, con l'auto in panne: soccorso dalla Polizia locale

CHIARA DE CARLI

FONTEVIVO Per una volta, forse la prima nella vita, non è stato «invisibile» l’anziano soccorso e assistito l'altro ieri dalla Polizia Locale di Fontevivo.

Durante il servizio di pattuglia sul territorio, in zona interporto gli agenti hanno notato un’auto ferma a bordo strada con le portiere aperte e nessuno nei paraggi.

Avvicinatisi per controllare se ci fossero problemi, visto che l’auto non risultava rubata ed era regolarmente assicurata, si sono visti sbucare dal fosso a bordo strada un uomo di circa ottant’anni in evidente stato di difficoltà. L’anziano ha spiegato agli uomini in divisa di essere partito giorni prima dalla Sardegna con l’intento di arrivare alla Caritas di Piacenza per farsi aiutare ma di essere rimasto in panne mentre era in transito nel fontevivese.

Non sapendo più come muoversi, si era quindi messo a riposare all’ombra in attesa di capire come fare a chiedere aiuto.

Gli agenti si sono quindi preoccupati immediatamente di offrirgli una bottiglia d’acqua, vista la giornata torrida, e hanno quindi chiamato la Croce Rossa di Pontetaro per far verificare le condizioni di salute dell’uomo. Accertato che l’anziano era in grado di proseguire il viaggio occorreva però un ulteriore aiuto - questa volta però di tipo economico - per il biglietto del treno.

E così, dopo aver avvisato i servizi sociali di competenza, all’uomo sono state anche messe in tasca alcune decine di euro per provvedere all’acquisto del titolo di viaggio e di qualcosa da mangiare.

«Ancora una volta, gli agenti della Polizia Locale hanno “fatto squadra” - ha sottolineato il sindaco Tommaso Fiazza, arrivato anche lui sul posto per verificare la situazione - e hanno messo in atto concretamente il concetto di prossimità e vicinanza ai cittadini, con particolare attenzione a quelli che vivono un momento di difficoltà, evidenziando così il lato umano e solidaristico dell’uomo in divisa».