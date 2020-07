Don Pietro Ganapini, costruttore di chiese e vocazioni

MONICA TIEZZI

Il mal d'Africa è anche questo: non solo il fascino di paesaggi esotici, ma il desiderio di fare del bene agli ultimi della Terra, in nome di Gesù. E' così che il sacerdote reggiano don Pietro Ganapini, morto a 92 anni nella Casa della carità a Tongarivo, un quartiere della capitale del Madagascar, Antananarivo, ha chiesto di essere sepolto nella «sua» Africa: «E' la mia patria, amo la mia gente», ha spiegato con semplicità.

Don Pietro Ganapini, di Pantano di Carpineti, un manciata di case sulle colline reggiane, nato in una famiglia con cinque figli, era entrato in seminario a 10 anni. Uno dei fratelli è Albino Ivardi Ganapini (35 anni in Barilla, stretto collaboratore del cavalier Pietro Barilla), uno dei nipoti è padre Filippo Ivardi Ganapini, da anni missionario comboniano in Ciad.

Dopo l'ordinazione, don Pietro aveva chiesto di diventare missionario ed era stato, nel 1961, il primo «fidei donum» della Diocesi di Reggio Emilia mandato in Africa. Un apripista nel continente nero per molti altri sacerdoti reggiani e anche un esempio, un faro di fede autentica e pragmatismo emiliano. Nei suoi 59 anni in Madagascar (prima nel sud dell'isola e poi nei sobborghi della capitale) don Pietro ha costruito 104 scuole, oltre a numerose opere sociali. Era anche un musicista ed ha composto canti per la messa, creando una tradizione liturgica malgascia.

La morte è avvenuta in modo banalmente crudele, lui che in Africa aveva anche contratto la malaria, e ne era sopravvissuto: dopo una caduta dalle scale in casa, cinque giorni fa. La fine è arrivata ieri mattina all'alba.

A lungo aveva fatto il «pendolare» con Reggio, dove tornava ogni 3 o 5 anni. Ma dal 2016 aveva deciso che il viaggio di 10 ore era troppo per i suoi anni. «Per me è stata una figura importante - dice il nipote, padre Filippo - Quando ho avuto la mia crisi personale, che dopo l'università mi ha portato alla scelta di fede, tornò in Italia apposta per parlarmi. Mi ripeté la frase di San Paolo che tanto amava: "L'amore di Cristo ci spinge", intendendo che grazie a quello avremo trovato coraggio».

«A quella frase sei stato coerente per tutta la vita - scrivono i familiari - con l'amore immenso per Dio e per il tuo popolo malgascio. Ora dal Paradiso guardaci ancora con l'amore di sempre insieme ai genitori, a Domenico e Lucia».

«Zio in Madagascar non ha solo costruito chiese, ha coinvolto religiose e religiosi, ha dato un forte impulso alle vocazioni. Ha saputo entrare in una realtà così diversa da quella in cui era cresciuto, annunciando il Vangelo con passione e determinazione» dice padre Filippo, che era andato a visitare lo zio in Madagascar nel febbraio 2019 con sette cugini. Un anno prima del viaggio in Madagascar del Papa, occasione nella quale Tv2000 aveva intervistato don Pietro.

Il funerale si terrà domani mattina nella cattedrale di Antananarivo alla presenza del vescovo e arcivescovo. Una messa sarà celebrata sempre domani alle 10 nella Cattedrale di Reggio Emilia e sabato alle 19 nella chiesetta di Pantano di Carpineti. Come aveva chiesto, don Pietro sarà sepolto ad Antananarivo.