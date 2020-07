Stazione, scale mobili fuori servizio. Percorso ad ostacoli per i viaggiatori

Da qualche giorno chi deve prendere un treno sembra che, una volta arrivato in stazione, sia costretto ad affrontare un vero e proprio percorso ad ostacoli. Che diventa ancora più insidioso nel momento in cui si tenta di raggiungere il binario con uno o più bagagli (pesanti) al seguito. Chi arriva in stazione a bordo di un taxi oppure in autobus, infatti, dal sottopassaggio avrebbe bisogno anche dell’ascensore, per raggiungere il piano dove si trovano i binari.

Peccato però che uno di questi, nello specifico l’ascensore che conduce al binario 6-7, fino a ieri mattina risultasse fuori uso. Non è una situazione nuova, stando almeno alle segnalazioni giunte alla nostra redazione: già nei giorni scorsi gli ascensori della stazione avrebbero registrato qualche problema nel funzionamento. E come se non bastasse, allo stato attuale, all’interno della stazione ferroviaria pure le scale mobili sono ferme: una circostanza che rende ancora più complicata la vita dei passeggeri.

Da Rete ferroviaria italiana Emilia-Romagna fanno sapere che, per quanto riguarda le scale mobili, «c’è la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria, con la sostituzione di alcuni pezzi la cui consegna è però slittata. Entro la metà di luglio, le scale mobili dovrebbe comunque rientrare progressivamente in funzione».

Riguardo l’ascensore dei binari 6 e 7, invece, l’azienda afferma che «sono state avviate tutte le verifiche del caso e si sta procedendo con la riparazione. Sugli ascensori all'interno della stazione ferroviaria di Parma stiamo pianificando una serie di ulteriori interventi».

