Tentò di scippare una ragazza: condannato, va ai domiciliari

Un volto già noto alle forze dell'ordine. Ma lei certo non poteva saperlo: ciò che però le era rimasto impresso nella memoria nei pochi istanti in cui aveva incrociato il suo sguardo, quando aveva tentato di sfilarle il portafoglio, erano i grandi occhiali da vista rettangolari. Quei «segni particolari» che, rivelati ai poliziotti, avevano consentito agli agenti di riconoscere subito e bloccare il ragazzo: 23 anni, marocchino, ieri è stato condannato a 1 anno e 2 mesi per tentata rapina e lesioni aggravate. In carcere dalla fine dello scorso anno, ha fatto ritorno a casa, dove dovrà rimanere agli arresti domiciliari.

Siamo alla fine di dicembre del 2019: tre ragazze, una accanto all'altra che verso le 10 di sera camminano sotto i portici di via Mazzini e si dirigono verso piazza Garibaldi. Notano subito quel gruppo fatto di ragazzi, alcuni dei quali stranieri, che passa accanto a loro: sguardi che si soffermano a lungo, qualche apprezzamento pesante e quasi un atteggiamento di sfida. Ma le tre amiche macinano metri in fretta e raggiungono la Piazza.

Mezz'ora dopo, però, tutte e tre tornano verso il ponte di Mezzo e all'altezza della galleria Polidoro incrociano lo stesso gruppo di giovani. Pochi istanti, qualche passo frenetico alle spalle di una delle tre ragazze e la sensazione immediata di avere il fiato sul collo di qualcuno. La giovane sente che una mano sta frugando nella sua borsetta, gira lo sguardo e ritrova il volto del ragazzo dalla pelle olivastra e dai grandi occhiali. «Ma cosa stai facendo?», urla. E quello continua a strattonare, tanto che poi alla ragazza verrà riscontrata una lieve distorsione.

Ma lei resiste, non molla la borsetta, e il ragazzo decide che è meglio lasciare perdere. La telefonata al 113 delle ragazze, con la descrizione precisa del modello di occhiali, però, gli fa fare poca strada.

r.c.