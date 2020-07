Varano, furto di rame per 80mila euro

VALENTINO STRASER

VARANO MELEGARI Razzia di rame nel campo fotovoltaico di Viazzano. L’impianto di potenza unitaria 662 KWp circa è stato depredato del metallo per la quinta volta. Ingenti danni, stimati in circa 80 mila euro, inclusa la mancata produzione di energia elettrica e il ripristino dei dispositivi. Le stime sono tuttavia provvisorie e per una valutazione più precisa dei danneggiamenti bisognerà attendere ulteriori sopralluoghi tecnici.

L’impianto è situato su terreni di proprietà comunale nei pressi di Viazzano in un’area improduttiva, destinata all’uso agricolo, a poche decine di metri dalla strada provinciale. Il colpo è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì e la vicenda sembra non avere testimoni. Ad accorgersi del furto sono stati i tecnici che, ieri mattina, hanno notato una anomalia nell’impianto e la mancata produzione di energia. Da un primo sopralluogo è emerso che il colpo è stato messo a segno da professionisti. Prima hanno scavato sotto la rete della recinzione, poi hanno neutralizzato i sensori di allarme, e quindi hanno agito a colpo sicuro asportando una notevole quantità di rame dai pozzetti. I malfattori, ha rilevato con rammarico il sindaco Giuseppe Restiani, «sapevano esattamente dove mettere le mani e procedere con sicurezza, dimostrando di conoscere molto accuratamente il funzionamento e i dispositivi a protezione».

L’impianto di Viazzano è stato visitato dai malfattori almeno tre volte per quanto riguarda l’asportazione dei cavi elettrici di rame e due volte per i circa trecento pannelli fotovoltaici, per un valore di decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Fornovo Taro e la Polizia Locale del Comune di Varano Melegari per le indagini di rito, alla presenza dei tecnici del Comune e del primo cittadino Giuseppe Restiani. L’impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di Viazzano è stato eseguito con capitale privato dietro la corresponsione da parte dell’Amministrazione del comune di un canone annuo ventennale per il riscatto finale dell’impianto e per la manutenzione e il mantenimento della struttura. Il sindaco Giuseppe Restiani nel commentare l’accaduto ha rilevato che «un Comune non può addossarsi il rischio di impresa e far fronte a eventi come il recente furto, ma occuparsi della collettività».