Addio a Mauro Bettati, il tappezziere che amava le opere di Verdi

GIAN CARLO ZANACCA

Addio a Mauro Bettati, 76 anni, l’ex ragazzo di borgo Bernabei, diventato tappezziere per passione.

Mauro rappresenta uno degli ultimi esempi di quella Parma che ormai sta scomparendo: era cresciuto a bottega da Gino Alberti, storico tappezziere della città. Con la sua bicicletta lo si vedeva sfrecciare, ancora ragazzo, per le vie del centro con le sedie da rifare in spalla. Mauro era molto conosciuto a Parma ed anche a Collecchio dove si è trasferito nel lontano 1976 con la sua famiglia. Riservato, cortese, di poche parole: era un grande appassionato delle tradizioni della sua città, quella che lo aveva visto crescere e andare in loggione ad ascoltare le opere di Verdi, uno svago che, ai suoi tempi, era come andare al cinema. E le arie delle opere del Cigno di Busseto, Mauro, le conosceva bene, e il quadro di Verdi ha sempre fatto capolino nel suo laboratorio di tappezzeria ed a casa. Mauro ha portato avanti un mestiere al quale si era forgiato fin da adolescente rilevando, poi, nel 1974-1975 l’attività da Gino Alberti per portarla avanti lui, nel vecchio negozio che si trovava negli spazi del palazzo Dalla Rosa Prati dove oggi c’è il TCafè, in vicolo al Battistero, per oltre 30 anni, dal 1974 al 2006. Le case di Parma e provincia contengono le sue «opere d’arte»: divani, poltrone, tappezzerie e tendaggi che ha eseguito con cura e perizia. Ha lavorato con tanta passione, competenza, professionalità: era un grande conoscitore di mobili e di stili ed il suo consiglio, nelle scelte di una stoffa, era sempre molto prezioso. Il suo negozio era come uno spazio avulso dalla città: un luogo fiabesco dove i tessuti formavano un grande bosco dove il cliente era chiamato ad aggirarsi ma le cui piante, le stoffe, erano una conoscenza esclusiva di Mauro. Dal 2006 il suo negozio si è trasferito di fianco al duomo, nell’ex farmacia di San Giovanni, e lì Mauro ha lavorato fino al 2017. Per i 40 anni di attività la Confederazione Provinciale Artigiani gli ha conferito un prestigioso riconoscimento. Al suo fianco c’è sempre stata la moglie Lina Peschiera, fin dalle nozze nel 1968: una grande sarta che lo ha accompagnato e sostenuto nel suo percorso professionale. La famiglia è stata l’altro caposaldo della sua vita: le figlie Debora, Donatella ed Alessandra e poi i nipoti Filippo, Federico, Leonardo e Agata a cui ha dedicato tanto affetto ed attenzioni. Se ne è andato dopo una lunga malattia che ha affrontato con tanto coraggio, forza e dignità. I funerali sono in programma oggi, alle 9.30, partendo dalle Nuove Sale del Commiato Collecchiesi, in via delle Basse, 1/G, per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero.