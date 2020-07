Briciole vs Solares, esposto in procura

«Presenteremo un esposto alla Procura per verificare il corretto utilizzo dei fondi pubblici destinati a Solares negli anni 2018-2020». E’ quanto annunciato ieri pomeriggio in piazza Steccata da Roberta Roberti, consigliera comunale del gruppo Misto, Francesco Caffarra, insegnante di scuola superiore e Giorgia Delledonne, maestra della primaria. L’esposto - che sarà presentato domani in Procura - è stato già firmato da 135 parmigiani. Si apre così un nuovo capitolo nella vicenda legata al Teatro delle Briciole, dopo che nei giorni scorsi la cooperativa Tidibì (a cui fa riferimento la ex dirigenza del Teatro), aveva preannunciato una diffida nei confronti del cda di Solares in merito all’utilizzo dei contributi di enti pubblici per l’area teatro. «Abbiamo atteso speranzosi gli esiti dei vari tavoli tecnici, ci siamo augurati che il Comune o la Regione potessero intervenire per sanare e risolvere una situazione paradossale - dichiara la Roberti - Purtroppo siamo stati ripetutamente delusi nelle nostre aspettative: perciò abbiamo deciso di agire».

L.M.