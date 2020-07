Colpì il padre che poi morì, ma era incapace: assolto Bianchi

GEORGIA AZZALI

Sono stati i suoi tredici anni di malattia a scrivere il processo. Deliri, allucinazioni e ossessioni che quel giorno hanno trasformato il padre in un nemico. Non era capace di intendere e volere, Alessandro Bianchi, quando il 24 marzo dello scorso anno, a Siccomonte, colpì il padre Adamo con una mazzetta da muratore fino a lacerargli la coscia. L'uomo morì dopo venti ore per setticemia, e per il figlio scattò l'accusa di omicidio preterintenzionale. Ma ieri mattina Bianchi, che compierà 37 anni tra pochi giorni, è stato assolto (con giudizio abbreviato) per totale vizio di mente. Nessuna reclusione in una Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza), tuttavia il giudice Alessandro Conti ha disposto due anni di libertà vigilata durante i quali l'uomo dovrà seguire il programma stilato dal Centro di salute mentale di Fidenza.

Un finale annunciato, dopo che lo scorso agosto la psichiatra Maristella Miglioli, nominata dal gip, aveva depositato la sua perizia, dichiarandolo totalmente incapace. «Bianchi è uno schizofrenico cronico, che deve tenere sotto controllo la malattia con i farmaci», sottolinea il suo difensore, Donata Cappelluto.

Ma quella sera le angosce e il disagio che covavano dentro di lui da tempo sono esplosi. La discussione per questioni ereditarie, vere o presunte che fossero, era cominciata già al mattino, ma pare che in quella casa in collina le tensioni fossero piuttosto frequenti. Forse fu proprio per evitare che tutto degenerasse che il padre, 72 anni, agricoltore, sofferente da tempo di problemi cardiovascolari (aveva un pacemaker ed era afflitto da un'ischemia cronica) uscì di casa e prese la via dei campi. Era al volante di un trattore, quando il figlio lo raggiunse verso le otto di sera e lo colpì poco sopra il ginocchio. Adamo Bianchi fu soccorso e trasportato a Vaio, ma le sue condizioni peggiorarono fino alla morte.

Un ragazzo intelligente e sensibile - così lo avevano descritto alcuni vecchi compagni di scuola -, ma in lotta da tempo con le sue ansie e i suoi fantasmi. Inizialmente per Bianchi erano scattati i domiciliari nel polo psichiatrico del Maggiore, poi era stato trasferito nell'Unità operativa di salute mentale. Ma le conclusioni della perizia avevano portato lo stesso pm Fabrizio Pensa a chiedere la libertà vigilata. La richiesta fu accolta dal giudice Fiorentini. Un operatore o un familiare doveva accompagnare Bianchi all'uscita dalla struttura.

E ora il suo percorso dovrà essere seguito almeno per altri due anni. Perché possa assumere le terapie e osservare il programma per tenere a bada i suoi fantasmi.